買下黃浦江邊整棟大樓，60歲林瑞陽撐拐杖現身監工。(取自微博)

昔日「台灣第一小生」林瑞陽與張庭事業愛情兩得意，小倆口結婚10年感情越來越甜蜜不說，轉戰美容微商市場，事業做得風生水起，近日更被曝光疑似豪砸巨資買下上海黃浦江邊的整棟大樓，財力驚人！

林瑞陽、張庭夫婦被曝買下黃浦江邊一棟高達10多層的大樓，計畫當成公司新總部。員工還曝光一段現年60歲林瑞陽，一頭白髮撐著枴杖親自監工的畫面，引發大陸網友熱烈討論「微商這麼賺錢嗎」、「他為什麼這麼老？？都拐杖了」、「黃浦江邊…這也太有錢了吧」。

林瑞陽再婚小11歲女星張庭後，將事業重心轉戰大陸市場，成為微商中佼佼者，有傳夫婦倆身家超過人民幣300億元（約台幣1286億台幣），去年繳稅金額更高達21億人民幣（約90億台幣），讓外界相當羨慕。

不過林瑞陽的成功背後也付出不少代價，今年7月陸網曾瘋傳一段林瑞陽站都站不太穩、步履蹣跚的影片，被員工爆料他近來身體亮紅燈「腿站不起來去打封閉針，全腿貼膏藥」，老闆娘張庭還哭著說這幾年非常討厭林瑞陽，怕他突然倒下不在了。

(中時新聞網)