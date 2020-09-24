不少保健食品或酵素，都會標榜清除體內宿便，不僅可以幫助淨化身體，還能減肥，甚至還放上使用者體驗，說吃了之後排出好幾公斤的糞便，體重變輕，這有可能嗎？

減肥瘦身產品都會把減肥和宿便畫上等號，直指宿便是大肚男、小腹婆的天敵，還有廣告文宣更誇張指出每個人體內有大約10～15公斤的宿便。這是真的嗎？

宿便可多達10幾公斤？ 醫：不可能

醫學上是否有「宿便」這個名詞？新北市立土城醫院大腸直腸外科主任洪欣園指出，腸道很長，本來大腸壁就會卡一些糞便，或沒有排乾淨而停留在腸道的糞便，在臨床或門診時為了好理解，就稱這些糞便為宿便，「門診有案例是糞石卡在大腸壁上導致大腸憩室症而潰瘍、感染、發炎」洪欣園醫師說。

因此有些業者說，經年累月囤積在腸道內的糞便，可達好幾公斤會引起肥胖等等，但這並不正確，正確說法是原本該排的糞便但沒有排乾淨，卡在腸壁上導致不適。

而廣告中提到大腸中堆積10幾公斤的宿便導致變胖，台北醫學大學附設醫院大腸直腸外科主治醫師黃彥鈞指出，大腸的確會堆積前幾天所製造的糞便，年紀大或有失智症，可能久不排便而累積的量較多，但都不可能堆積到10幾公斤，如果真的有，那腸子早就已經破裂了。

「當然，把腸道內可能幾百克的宿便排出，某種程度上可以說減重的效果，但如廣告中提到的可以減好幾公斤，這不太可能，因為腸道根本不可能累積那麼多糞便」黃彥鈞醫師說。

吃酵素可以助排便？ 專家：兩者無關聯

清除宿便可以達到減肥的效果嗎？專家直言，不僅兩者無關，吃錯更會影響健康。「會有這樣的聯想是因為人在如廁之後，體重會減少約0.5公斤，因此延伸到糞便在體內會讓體重上升，但肥胖是跟脂肪比例、多寡有關，跟糞便沒有關連」敦仁診所院長、減重專家蕭敦仁說。

很多保健品宣稱會幫助排出宿便，例如流行很久的酵素，「酵素是幫助消化，作用是在小腸，但排便是在大腸，兩者根本沒有關聯」蕭敦仁醫師也指出，酵素會幫助排便，可能是有添加番瀉葉，「這是合法的添加物，作用就是讓人腹瀉、幫助排便。」

許多人利用腹瀉，將宿便和水分排出體外，讓人感覺體重變輕、身材輕盈。肝膽腸胃科醫師楊聰鎰指出，減重要減的是脂肪，不是水份和宿便，將水分排出體外讓體重變輕只是暫時的效果，只要喝水又會回復，「因此靠番瀉葉或有幫助排便的保健品來減重，效果都是假的。」

由於長期吃這類含番瀉葉的保健品會使嘗到產生依賴、失去自我蠕動能力，因此建議，晚上服用1次，1星期不得食用高於3次，如果連續服用超過1星期要先諮詢醫師，此外，有腸胃道問題如慢性腹瀉、腸阻塞、腸乏力、結腸炎和有脫水症狀的人不宜使用。

除了宿便 更該注意便祕

宿便卡在腸壁上，有可能會產生毒素。黃彥鈞醫師指出，糞便是人體代謝後的廢物、一些腸道黏膜的脫落物和食物殘渣，如果長期累積會產生毒素，可能讓人食慾下降、肚子脹、放臭屁、疲憊等等。

但在臨床上，宿便主要還是指便秘，洪欣園指出，便祕主要是解便困難、腹脹、肛門會疼痛，「也有人說便祕會長痘痘、皮膚變差，還會增加大腸癌和瘜肉的風險，有這可能性但還尚未證實。」

要改善便秘，可以做到以下6點：

1.每天飲用8∼10杯水

水能保持糞便柔軟。建議飲用清水。

2.食用高纖食品

纖維質可以形成並軟化糞便，使之順利通過消化道。每天應當食用20∼35克的纖維質。全穀類、水果及蔬菜是最佳的纖維質來源。為避免腹部脹氣、痙攣、腸氣，應該間隔1、2週逐漸增加纖維質的攝取。

3.規律飲食

進食時間規律可以促進正常的排便功能。

4.規律運動

運動可以刺激消化道肌肉、加快食物通過消化道。儘量每天運動30分鐘。

5.適時如廁

感到內急的時候，拖得愈久，糞便中的水分就被吸收得愈多，糞便就變得愈乾。但也不要賴在廁所裡面，而是輕鬆地、留充裕時間排便。

6.減輕壓力

壓力會減緩消化。某些慢性便祕的人，可能可以藉由瑜伽、按摩、指壓或是芳香療法解除壓力、促進放鬆而減輕症狀。

(中時新聞網)