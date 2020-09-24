陽明海運董座人事敲定 蘇揆已約詢鄭貞茂 鄭同意接任 22:592020/09/24 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆已親自敲定陽明海運董座人事(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部證實，陽明董座換人，將由國發會副主委鄭貞茂接任。據了解，蘇揆已約詢鄭貞茂，儘管人事案尚未核定，但鄭貞茂接任陽明董座應已確定。 陽明海運董事長謝志堅24日晚間傳出請辭，將由現任陽明董事，國發會副主委鄭貞茂接任。交通部政務次長王國材表示，還不知道行政院長是否已經批准。 據了解，蘇揆已約詢鄭貞茂，鄭貞茂也同意接任陽明海運董座，儘管蘇揆還未批示人事案，但「應該就是了」。 (中時 ) #鄭貞茂 #陽明海運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陽明董座謝志堅請辭 傳國發會副主委鄭貞茂接任 22:342020/09/24 財經 驚傳陽明海運董座換人 擬派國發會副主委接任 22:112020/09/24 財經 政風處長詹政曇正式佈達宣誓 盧秀燕：宣誓應在就職任所舉行 15:552020/09/24 政治 綠委提下修公視董監事審查門檻 他堅決反對 20:132020/09/24 生活 馬英九提醒政策錯誤恐千萬人頭落地 蘇貞昌：不想講他 14:442020/09/24 政治 藍委佔議場阻蘇貞昌備詢 前藍委示警最終慘況 10:282020/09/23 政治 高階警大風吹 黃嘉祿升副署長 04:102020/09/24 社會新聞 口罩國家隊又出包 蘇貞昌：政府一定嚴查嚴辦 14:242020/09/24 政治 萊豬命令提案備查改審查 綠黨團：不怕你審、怕你放著不審 16:362020/09/24 政治 蔡煌瑯否認洩密 蘇揆竟稱尊重 04:102020/09/24 社會新聞 政治熱門新聞 一杯飲料見民進黨統治危機 宅神：蔡英文的動作讓我很害怕 - 新聞 如何知道兩岸要開打了？前空軍軍官爆徵兆 - 政治 韓角逐台北市長、國民黨主席？挺韓五虎將成員給答案了 - 政治 國民黨下屆黨主席是誰？網：連戰、馬英九很生氣 - 政治 真心換絕情 召委票慘遭民進黨騙走 王婉諭臉書起火：在野之恥！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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