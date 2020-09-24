交通部證實，陽明董座換人，將由國發會副主委鄭貞茂接任。據了解，蘇揆已約詢鄭貞茂，儘管人事案尚未核定，但鄭貞茂接任陽明董座應已確定。

陽明海運董事長謝志堅24日晚間傳出請辭，將由現任陽明董事，國發會副主委鄭貞茂接任。交通部政務次長王國材表示，還不知道行政院長是否已經批准。

據了解，蘇揆已約詢鄭貞茂，鄭貞茂也同意接任陽明海運董座，儘管蘇揆還未批示人事案，但「應該就是了」。

(中時 )