今年初新冠肺炎疫情重創歐洲經濟，好不容易在解封後緩慢復甦，但近日歐洲各國確診病例再度爆增，令經濟學家擔心第二波疫情湧現將使各國再度封鎖，屆時歐洲經濟恐怕在第四季大幅衰退。

凱投宏觀歐洲經濟學家狄波諾（Melanie Debono）表示：「疫情似乎持續擴散，迫使各國加強社交距離限制，這恐怕會使歐洲經濟復甦倒轉。」

今年3月歐洲疫情爆發後，各國實施邊境管制及封城令造成產業活動停擺，使歐元區經濟在今年第二季萎縮11.8％。自從5月各國陸續解封後，歐元區經濟才出現一絲曙光。

當時經濟學家預期歐元區經濟可望在下半年復甦，如今又浮現變數。歐洲不少國家為了避免疫情再度失控，近日紛紛宣布新的封鎖政策或是延緩經濟重啟進度。9月歐元區綜合採購經理人指數初估值因此降至50.1點，創下3個月低點。

ING首席經濟學家布雷斯基（Carsten Brzeski）表示：「歐元區經濟陷入二次衰退，也就是在第四季再度衰退的機率明顯提高。」他預期接下來將有更多地方政府效法馬德里及里昂實施區域封鎖令。

(工商 )