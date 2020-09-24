男女交往時，往往會因為價值觀的不同而分道揚鑣。一名男網友就抱怨，自己明明買房、買重型機車，女友竟然告訴她，「工程師沒未來做直銷才能達成夢想」，讓他氣炸直呼，「不求你回頭，我也不要了」。

這名男網友在臉書《靠北女友my girl》投稿，他透露，自己27歲就買房買重機，且是在科學園區上班，還有經營副業，沒想到女友竟說，「工程師沒未來做直銷才能達成夢想」，甚至還和他冷戰，讓他相當傻眼。

原PO不滿直言，如果女友覺得直銷的夢想是正確的可以發財，那就來看看經營2年的直銷和他明年事業總收入誰比較高，另外，他也嗆，「不求你回頭，我也不要了，我只是想讓你知道，賺錢不是只有直銷才能成功」。

貼文一出立刻掀起網友討論，「恭喜你脫離苦海，直銷真的不行」、「被洗腦到靠貶低別人提升自己」、「不要當回收業者」、「原來是老鼠會大戰裝逼工程師」。

(中時新聞網)