「愛不囉嗦長庚庇護商店」24日隆重開幕，桃園市長鄭文燦等人揭牌。(蔡依珍攝)

「愛不囉嗦長庚庇護商店」24日隆重開幕，桃園市長鄭文燦揭牌，感謝林口長庚紀念醫院無償提供兒童醫院最好的場地，設立桃園市第11家庇護工場，也是首度進駐私立醫院的庇護工場，可提供6位身心障礙者就業機會，期許負責營運財團法人中華民國唐氏症基金會營運順利，也預告桃園明年底前再增加4家庇護工場，達到15家庇護工場的目標。

鄭文燦表示，桃園約有超過8萬名身障朋友，其中約近2萬名適合進入就業市場，市府除了提供多樣職訓方式外，也逐年編列預算輔導於勞教大樓、社會住宅等區位設立庇護工場，並協助推廣團購，讓身障朋友們可以在生活自理之外，進而獲得生命的成就感。

鄭文燦說，桃園庇護工場類型多元，包括食品烘焙、零售、汽車美容、蔬菜植耕、洗衣、文創印刷等服務類。而愛不囉嗦長庚庇護商店很療癒，販賣手工餅乾、休閒食品、手作文創及兒童玩具，產品非常優質，足以獲得消費者的信賴與支持，相信家長陪同孩子就醫時可至庇護商店選購，希望市民朋友多加支持，發揮愛心產生善的循環，讓台灣更有力量。

鄭文燦也感謝林口長庚紀念醫院在防疫期間提供最好的醫療服務，扮演醫療第一線的角色，更展現社會責任，以協助設置按摩小站、庇護工場等方式致力回饋社會，打造相互疼惜且有愛的場域，讓台灣社會往前邁進。

林口長庚紀念醫院院長程文俊表示，林口長庚紀念醫院致力於社會公益，不僅規劃院內無障礙空間，讓身心障礙朋友易於就診，也提供場地供口足畫家義賣作品、設置按摩小站讓視障及聽障朋友發揮所長，長期支持其經濟來源。此外，近期林口長庚醫院也設置共融遊樂園，降低身心障礙的小朋友對於就診的抗拒心理，非常高興可以協助唐氏症的朋友們，提供最精華的位置讓他們貢獻手藝，與門診患者互動及相互成長，台灣社會處處充滿愛心，希望藉此拋磚引玉，引發大家的共鳴，讓社會變得更好。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，唐氏症基金會至今已有45個服務據點，服務台灣上萬名唐寶寶，愛不囉嗦長庚庇護商店的設立，感謝市府及林口長庚紀念醫院協助，讓身障朋友們能夠順利就業，服務社會大眾。作為首度設立於兒童醫院的庇護工場，愛不囉嗦長庚庇護商店提供手作DIY活動，可讓候診的小朋友們體驗不一樣的休閒活動。唐氏症基金會希望未來進一步發揮影響力，在全國其它醫院設立庇護工場，或配合政府政策及方案，讓身心障礙朋友們擁有工作機會，以服務更多的家庭。

(中時 )