針對蔡政府開放美豬進口的行政命令僅預告7天即公告，兼任國民黨主席的立委江啟臣擬提案修訂《行政程序法》，明定法規命令預告期間為60天，且若政府訂定的法規命令對人民權益或國家發展產生重大影響，應強制舉行聽證。

江啟臣擬提出的草案明定，行政機關擬訂法規命令時，除情況急迫，顯然無法事先公告周知，經上級機關核准者外，應於政府公報或新聞紙公告至少60日；同時，行政機關訂定法規命令，得依職權舉行聽證，對於人民權益保障、產業發展有重大影響之虞者，應舉行聽證。

江啟臣說明，行政程序法第154條訂有法規預告程序，但未明定預告期間，各機關各行其是，產生一國多制的情形，行政院曾於2016年9月5日函文各機關，要求各機關研擬的法律及法規命令草案，除有情況特殊或急迫情形者外，至少應公告周知60日。

江啟臣指出，但各機關仍有未依行政院指示辦理的情形，甚至有僅公告7天的情形，使外界難以知悉法規命令修正內容，有剝奪人民知的權利、妨礙民眾表達意見之虞，明顯違反行政程序法的立法意旨。

江啟臣表示，行政程序法第155條規定，「行政機關訂定法規命令，得依職權舉行聽證」；但是否舉行聽證，除法有明定必須舉行外，授權行政機關自行決定。他認為，法規命令若對於人民基本權益或國家產業發展有重大影響，不宜由行政機關自行決定，應強制舉行聽證。

(中時 )