企圖心與上進心，標準難以定義，一名男網友在臉書上抱怨女友，認為女友很不上進，原本想介紹高薪的職位，看女友要不要跳槽，結果女友拒絕的理由，讓他覺得對方只想「待在安逸的舒適圈」，理由曝光後，男網友反而被大家狂嗆「自以為是」。

男網友在臉書社團「靠北女友」發文，表示自己公司隔壁部門有個文職缺，認為該職位不錯的原PO，將職缺介紹給女友，結果女友反應冷淡、興致缺缺，還說「現在的公司過的很快樂，氣氛很好」，聽到拒絕理由原PO卻翻白眼，酸「有什麼好快樂的」？

原PO說女友領38K微薄的月薪，年終稍微多一點大約12萬，「年收入也不過60萬而已，比我剛碩畢時工作的年收還少」，最後感嘆想幫女友找工作機會，她還不願意，「真的是不識好人心，唉」。

文章PO上網，原PO反而被網友嗆爆，直呼好的工作場合比什麼都重要，應該要尊重女友，「好的工作環境很重要好嗎！工作磁場不合真的會很痛苦分分鐘想離職」、「人想要的本來就不一樣，在自己開心的地方哪裡錯了，太自以為」、「開心的上班環境比高薪還值得」、「這種口氣，難怪人家不想去」。

(中時新聞網)