曾任知名足球隊的25歲里斯·湯普森（Reece Thompson），日前傳出有性暴力傾向，多次對自己的女友丹妮爾·托馬斯（Danielle Thomas）進行恐怖的肢體暴力，不僅拿玻璃割傷女友背後，還逼迫她吃油漆，甚至將女友純白的蜜臀打承2團紫芋黑。然而里斯的惡行在原判1年多的服刑，才做了9個月就被釋放，目前里斯所處的球隊仍給他重新改過的機會，但當里斯出戰球賽時，被多數的觀眾噓聲抨擊，讓里斯出場比賽是個嚴重的錯誤，然而主辦單位仍替里斯說話，表示里斯已經坐過牢，是可以允許比賽的。

足球俱樂部表示，里斯雖然曾犯下暴力行為，仍是不斷改善自我，因此得出里斯已改過自信，是應當被允許出場球賽，然而這番話卻馬上引起網友的激烈炮轟。網友表示，里斯對女友施暴到不行，不僅強迫她吃油漆，還狠心的拿玻璃割她的背，甚至還將女友的潔白蜜臀打到2團紫芋黑，更恐怖的是要求女友將地板的油漆全數舔起來，如此種種的恐怖暴力，為何仍被認為是值得再上場比賽呢？

里斯的女友丹妮爾透露，她曾擔心自己的下巴骨折會導致自己有嚴重的生命危險，她也說李斯還用2面鏡子砸過自己的頭，甚至惡言相向威脅她要街頭裸奔，直到自己大叫不要再打我了，里斯才停下手來罷手。

里斯事後被判處3年4個月的有期徒刑，還被下達10年的禁制令，然而原本為1年多的服刑，里斯卻只要坐9個月的牢立即獲得假釋，也引發多數人的抨擊。

(中時新聞網)