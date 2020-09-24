百貨周年慶開打前，先端出日、韓美食集客，昨（24日）起至10月6日新光三越台北南西店舉辦「日本商品展」；同一期間，板橋大遠百、遠百信義A13、遠百桃園、新竹大遠百、遠百嘉義、高雄大遠百6店也聯手展開「韓流魅力盡在遠百」韓國美食文化物產展，皆搭上中秋節4天連假前送禮商機，人氣甜點伴手禮、名人代言商品最受歡迎。

板橋大遠百韓國展CJ bibigo豬肉馬鈴薯湯，原價380元、特價320元，2包特價600元。（遠百提供）

板橋大遠百韓國展韓國樂天LOTTE紅石榴膠原蛋白凍，每包原價79元，1箱特價1980元。（遠百提供）

板橋大遠百周年慶10月22日起跑，打出韓國展當前哨站，18家廠商，有25％初次登場，近百個攤位、匯集上百種韓國美食、商品及化妝品、伴手禮，除了海鮮炸醬炒麵、辣炒雞、起司魚腸熱狗等道地小吃，熱門的伴手禮像是韓國人氣男星朴敘俊代言的CJ系列食品、韓國女性養顏必推的韓國樂天LOTTE紅石榴膠原蛋白凍等都受歡迎；由G.O.A.T引進的Kakao Friends韓國授權商品在韓國火紅程度直逼韓國偶像，期間持HAPPY GO卡消費可兌換2款滿額贈，當日單筆滿999元送限量Kakao Friends黃色餐具組；當日累滿1800元送限量Kakao Friends金屬餐具組。展期目標業績要達850萬元。

板橋大遠百韓國展KAKAO friends旅行收納袋，原價929元、特價649元。（遠百提供）

此外，為了替周慶暖身，10月5日前推出女、男裝單筆滿3000元送100元韓國展抵用券，同期正值「時尚禮賓周」檔期，遠百APP會員於百貨服飾、名品當日消費滿5000元送500元；10月4日前持紙本振興三倍券於百貨服飾、名品當日單筆滿3000元送300元。

新光三越台北南西店日本展有本知名商店「Can Do」快閃，帶來49元均一價的日式雜貨，富士山餐盤獨具特色。（郭家崴攝）

鹿兒島黑牛是頂級和牛油花平均、入口即化，這次也在新光三越台北南西店日本展有初次參展的A5和牛漢堡、串燒等現場料理的美食。（郭家崴攝）

新光三越台北南西店周年慶10月1日開打，先登場的日本展網羅近40家日本人氣名物，可吃到道地庶民小吃，也有日本知名商店「Can Do」快閃，帶來49元均一價的日式雜貨。6家首次登場名店中，4家伴手禮名店是亮點，獨家的「長崎 福砂屋」長崎蛋糕，昨開幕20分鐘內單日限量280盒被搶光；「東京Press Butter Sand」奶油餅乾，之前開快閃店每日均售500盒，這次在日本展限定的抹茶口味奶油餅乾可預購，昨排隊人潮不斷；加上「北海道 函館菓子工坊」一口吃的起司蛋糕，和「九州 由布院」半熟起司蛋糕一起集氣， 看好每天可有上萬人次到場，目標業績可超越千萬元。

新光三越台北南西店日本展首次登場，東京Press Butter Sand抹茶口味奶油餅乾，9入990元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店日本展獨家，長崎福砂屋長崎蛋糕0.6號，650元。（新光三越提供）

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