網友在臉書社團爆料，晚上經過北市某間連鎖藥妝店時，看到一排人躺在路邊，原來是口罩迷直接在店舖騎樓邊鋪起紙箱夜排。（摘自口罩現貨資訊社團）

隨著台灣疫情趨緩，政府自6月宣布進入「防疫新生活」，但民眾對於口罩需求仍是高的嚇人，尤其「特殊色」口罩讓許多人趨之若鶩，造就口罩亂象。近日更有民眾目睹驚人的夜排奇景，一群人直接躺在路邊騎樓，乍看下像是躺著「一排屍體」。網友更酸是「遊民體驗」。

近日有網友在臉書社團爆料，晚上經過北市某間連鎖藥妝店時，看到一排人躺在路邊，原來是20日店舖將開賣限定口罩，不少口罩迷就直接在店舖騎樓邊，鋪起紙箱，臥倒在地夜排。且不只一處，原PO早上6點於另一間店面也看到不下20人在排隊。讓不少網友直呼「不說還以為是遊民聚集哩」。

網友紛紛表示「陳屍現場」、「像一堆屍體」、「是有多缺口罩啊？走心了，失去意義」、「不了解的人，會不會以為台灣怎麼這麼多無家可歸的難民？」。附近居民更指出，其實在走廊，原本就有幾位固定街友會打地舖，若不知情的民眾經過，還可能會誤解「街友怎麽突然變多了」。

不少人對於此口罩亂象痛批表示，「一點尊嚴都沒，為了口罩睡在地上給人看，台灣人程度水準這麼落後嗎？」、「為了幾百塊，生命浪費在這裡實在不值得！」更認為造成這種現象的廠商也應該要負責，是一種糟糕的行銷策略。只能說這一波疫情，口罩廠商是最大贏家，夜排的民眾成為被廠商利用的活廣告。

但網友也無奈指出，「人性欲望成就出來的，廠商不是唯一責任」、「家裡築起一道口罩牆，一道築完了，再築起另一道⋯一直填不滿內心深處的慾望」、「臺灣人，雖然錢賺得不多，但是時間多得不能再多」、「喜歡排就給他們去排吧」、「夜排已是他們人生日常，我覺得無可厚非，但還是要注意安全。」

(中時新聞網)