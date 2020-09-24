2020國慶光雕與LED主題視訊牆的前置時間和交通管制。(北市警察交通大隊)

2020國慶光雕與LED主題視訊牆的前置時間和交通管制。(北市警察交通大隊)

109年國慶籌備委員會訂於9月25日至26日、9月28日至29日在總統府前及周邊道路實施參演單位夜校；9月30日至10月11日執行LED主題視訊牆架設作業暨國慶光雕展等活動。臺北市政府警察局為維護各項活動及工程施作期間之交通安全，相關道路管制時間及範圍如下(視狀況提前或延後)：

一、國慶夜校：

（一）管制時間：

1.9月25日（星期五）23時至翌日4時（預備日：9月29日23時至翌日4時）。

2.9月28日（星期一）23時至翌日4時（預備日：10月5日23時至翌日4時）。

（二）管制範圍：博愛路（不含）以東，衡陽路（不含）以南，懷寧街（不含）以西，愛國西路（含）以北等，所圍區域。

（三）管制原則：禁止車輛通行，並視狀況彈性擴大管制範圍。

二、LED主題視訊牆架設作業暨國慶光雕展：

（一）管制時間：9月30日22時至10月11日6時。

（二）管制範圍：凱達格蘭大道(重慶南路至懷寧街路段)。

（三）管制原則：禁止車輛通行，並視狀況彈性擴大管制範圍。

臺北市政府警察局特別呼籲：請駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛避開管制區，勿任意違規停車，並遵守員警指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

(中時新聞網)