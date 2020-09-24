蘋果日報不實報導指”國台辦關切”讓王又正驚險保住飯碗, 中天新聞予以嚴正駁斥、痛斥完全無中生有，內容自行杜撰編故事，更惡質的是蘋果日報未向中天新聞查證，散佈不實報導內容，中天將採取必要的法律行動，並將對所有不實報導和散佈不實報導者逕行提告。

時值旺旺中時正大力發展新媒體，中時新聞網已開闢多個網路影音節目。王又正擁有豐富電視經驗，轉戰新媒體，符合集團需要，也契合他個人生涯規劃與潮流趨勢。

(中時新聞網)