蘋果日報瞎扯國台辦關切 中天嚴正駁斥並提告 23:382020/09/24 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘋果日報瞎扯國台辦關切 中天嚴正駁斥並提告！（圖為中天節目《新聞深喉嚨》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果日報不實報導指”國台辦關切”讓王又正驚險保住飯碗, 中天新聞予以嚴正駁斥、痛斥完全無中生有，內容自行杜撰編故事，更惡質的是蘋果日報未向中天新聞查證，散佈不實報導內容，中天將採取必要的法律行動，並將對所有不實報導和散佈不實報導者逕行提告。 時值旺旺中時正大力發展新媒體，中時新聞網已開闢多個網路影音節目。王又正擁有豐富電視經驗，轉戰新媒體，符合集團需要，也契合他個人生涯規劃與潮流趨勢。 (中時新聞網) #報導不實 #蘋果日報 #國台辦 #關切 #嚴正 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 每家最高貸300億！ 國家融資保證機制出爐 04:102020/09/24 財經要聞 我見我思：周韻采》抖音上繳保護費 19:412020/09/24 名家 國慶戰機預演引恐慌 馬英九籲對岸停止武力恫嚇 11:582020/09/24 政治 天理何在？全華網詐騙台灣藝術家近百人 文化部發4聲明譴責 12:242020/09/24 生活 大陸官媒罕見出席陸委會記者會 他們關心這問題 19:382020/09/24 兩岸 澳門在台辦主任請辭 澳門政府稱正常人事變動 10:142020/09/24 兩岸 裕國紛爭落幕 楊育偉大獲全勝 04:102020/09/24 證券．權證 《集中市場》分手12300摔2個月低點 外資連6賣 15:232020/09/24 財經 九二共識問答 國台辦7連發 04:102020/09/24 兩岸新聞 不只5G 陸擴大戰略性產業投資 04:102020/09/24 產業財經 政治熱門新聞 一杯飲料見民進黨統治危機 宅神：蔡英文的動作讓我很害怕 - 新聞 如何知道兩岸要開打了？前空軍軍官爆徵兆 - 政治 韓角逐台北市長、國民黨主席？挺韓五虎將成員給答案了 - 政治 國民黨下屆黨主席是誰？網：連戰、馬英九很生氣 - 政治 韓國瑜會不會出戰台北市長？ 龍介仙曝韓國瑜近況 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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