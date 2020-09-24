每年的歲末年終，紐約時報廣場(Times-Square)的跨年夜倒計時活動，都是全球注目的焦點之一，但是今年年底，時報廣場將會很冷清，由於擔心人潮可能傳播新冠病毒，紐約市決定限制廣場的人潮，只有極少數人能進入。

每日郵報(Daily mail)報導，紐約曼哈頓市中心的時代廣場，平時就是世界最熱鬧的街區，到了跨年夜，更是世界上最大的慶祝活動之一，通常會吸引約100萬人到曼哈頓中城的街道上，看水晶球的降球儀式的轉播，而電視收看人也超過10億。

但是今年主辦單位將會封鎖紐約時報廣場，時代廣場聯盟表示，避免新冠病毒在跨年人潮中蔓延，將不再開放廣場，雖然仍會進行降球儀式，但是只有極少數人才能進入廣場，他們主要是轉播倒計時過程。

為了彌補缺憾，他們計劃舉辦一個「網路虛擬活動」，透過手機app讓想要看時代廣場倒計時活動的朋友在網路上參與

時代廣場聯盟主席提姆·湯普金斯（Tim Tompkins）說：「時代廣場將進行一些網路互動型的活動，為電腦與手機前的觀眾服務。」

市長比爾·德布拉西奧（Bill de Blasio）肯定廣場聯盟的做法，他在一份聲明中說 ：「我讚揚時代廣場聯盟，他們為我們所有人找到一種安全、有創意和創新的方式，來繼續慶祝這一具有百年歷史的傳統。」

時代廣場聯盟目前正在思考節目如何安排，以往的節目都會總結過去一年間的重大新聞，和流行文化活動，但是今年的重大新聞顯然都是壞消息。

湯普金斯說，想起到目前為止2020年的主要新聞，幾乎都是危機，包括COVID-19、一系列種族衝突、經濟和氣候危機。但更重要的是，我們仍要讚揚一些好事，那些勇於創新與挑戰的精神，這些精神將會幫我們度過這個充滿挑戰的時代。

(中時新聞網)