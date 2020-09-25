新北市私立竹林中學藉中秋節慶的機會，以蘇軾作品為主，於9月24日特別舉辦「我醉拍手狂歌，舉杯邀月─竹林中學誦讚中秋」活動。（竹林中學提供）

新北市私立竹林中學藉中秋節慶的機會，以蘇軾作品為主，於9月24日特別舉辦「我醉拍手狂歌，舉杯邀月─竹林中學誦讚中秋」活動。（竹林中學提供）

新北市私立竹林中學藉中秋節慶的機會，以蘇軾作品為主，於9月24日特別舉辦「我醉拍手狂歌，舉杯邀月─竹林中學誦讚中秋」活動。（竹林中學提供）

新北市私立竹林中學藉中秋節慶的機會，以蘇軾作品為主，於9月24日特別舉辦「我醉拍手狂歌，舉杯邀月─竹林中學誦讚中秋」活動。（竹林中學提供）

新北市私立竹林中學藉中秋節慶的機會，以蘇軾作品為主，於9月24日特別舉辦「我醉拍手狂歌，舉杯邀月─竹林中學誦讚中秋」活動，在課程中結合書法、繪畫及詩歌朗誦，讓國中的孩子們一起領略文學、藝術的美好。

竹林中學重視學生人文素養，配合節慶將詩歌教育融入平日課程教學中。竹林在109學年度雙和區語文競賽榮獲國中團體組第一名，其中書法組的好手，在活動中現場揮毫寫下東坡居士名作─水調歌頭，筆鋒流轉之中，竟也帶出「轉朱閣，低綺戶，照無眠」的銀輝波光，讓師生們體會屏氣凝神下，飽潤性靈的書法之美。

教師組朗讀冠軍的郭嘉琪老師則指導班級朗誦了蘇軾的「飲湖上初晴雨二首」。有同學表示，朗讀時要透過高、低、強、弱來表現聲音的情感，還真不容易；也有同學說，反覆吟誦過程中，似乎更能體會蘇大師寫下這些曠世作品時的心境，甚至看到蘇軾當時看到的情景；還有人說，朗讀和演戲有像，必須進入作者的內心才能充分表現詩作的感情。

以秋月為題，透過宋代名家蘇軾作品，竹林中學同學在朗讀聲中以及書法筆墨裡，獲得了一次深刻的體驗，也在浸淫藝術的氛圍時，潛移默化的提升了人文素養，這樣的學習經驗，充滿了詩意。

(中時 )