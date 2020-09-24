隨著現代觀念逐漸開放，離婚情形也越來越頻繁，不合就是直接分手不再糾纏。一名女網友表示，自己在18歲的時候就結婚，但孩子生下來未滿一年雙方就離婚，如今有新的家庭與事業。在一次標案中意外買下前婆家房子，櫃子內遺留的一張照片卻讓他們全家都傻了，丈夫當場臉綠。

女網友在臉書《靠北婚姻》PO文，表示自己18年前結婚生子，但由於太年輕不成熟，導致孩子生下來10個月就離婚，分手後為了孩子，自己也跟前夫斷乾淨，不再提起。如今過了18年，自己36歲，已經有第二個家庭，也有了孩子，現任丈夫僅知道大概，不清楚事情全貌，兩人也決定把事情隱瞞下來，不讓其他人知道。

原PO說，自己工作與小孩兩頭燒，無暇顧及婆家之事，只知道對方似乎在做法拍屋標售，也由於近日想買新的透天厝，經過4、5次標案後終於成功並準備搬家。

未料到了現場後，原PO才驚覺這棟房屋竟然就是前婆家的房子，房屋裡面空蕩蕩，僅剩下幾個廢棄的櫃子。當她打開其中一個櫃子時，發現了一張泛黃的照片，裡面竟是她在17年前抱著當時生下的孩子照片，丈夫一家就這樣盯著她看，而她也茫然回望著丈夫，現場空氣瞬間凝結。

網友看完紛紛留言：「卡後續」、「世界上竟有這麼巧合的事」、「」、「這也太戲劇化了」、「如果是真的，就坦白一切吧，老公應該也會體諒」，但也有人質疑：「就剛好留這張照片也太離奇」、「18年了照片很難認得出來吧...」、「還以為在拍戲說台灣」、「是不是有喝明星花露水」、「這劇本不錯唷」。

(中時新聞網)