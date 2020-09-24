雲林地檢署偵辦犯罪集團在雲林縣設立電信詐欺機房，專門詐騙大陸地區民眾財產犯罪活動，23日查獲蕭嫌等12人到案，現場查扣筆記型電腦等證物，認為一行人涉犯加重詐欺罪嫌，24日向法院聲請羈押。

雲林地檢署指揮調查局中部地區機動工作站、雲林縣調查站組成專案小組，並協同新竹市刑大科偵隊、電信警察大隊第2大隊、雲林縣警察局斗南分局，共同查獲蕭姓男子等人涉及在雲林縣設立電信詐欺機房，專門詐騙大陸地區民眾。

雲林地檢署表示，蕭嫌等12人因新冠肺炎疫情影響返台後，於今年7月起，在雲林縣大埤鄉設立電信機房，詐騙集團首腦並承租高價及舒適的獨棟透天厝做為機房，還提供3餐讓成員得以集中在豪宅內工作。

詐騙集團男女嫌犯多是2、30歲年輕人，每日利用2類電信架設網路託撥系統，向大陸地區發送已核撥醫療保險費的不實詐騙簡訊，誘使大陸地區民眾回撥後，由集團成員假扮中國醫保局人員，虛偽核對基本資料並套問被害人身分。

待被害人表示未申辦醫療保險費，再警告已涉及醫療保險詐欺刑責，將面對法律追訴，如能主動將已核撥的款項匯回，大陸醫保局將不予追究，致使被害人心生恐懼而陷於錯誤判斷，將款項依集團指示匯入指定的人頭帳戶。

雲林地檢署訊問蕭姓等12名被告後，認為均涉犯刑法第339條之4加重詐欺罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯證人及反覆實行同一詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押。

(中時 )