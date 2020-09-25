2020法國網球公開賽會外賽持續熱戰，台灣男網好手莊吉生身為本屆法網唯一寶島男將代表，於會外賽第三輪3比6、6比3、3比6不敵生涯首度過招的澳洲選手武基奇（ALEKSANDAR

VUKIC），無緣首度進軍法網男單會內，但會外賽打到第三輪，已經創個人法網單打最佳成績。

莊吉生之前在2018年溫布頓草地錦標賽、今年美國網球公開賽都參與到男單會內賽，這次法網會外賽力爭上游，可惜差一關無緣首度闖進法網男單會內，但已創個人四度挑戰法網最佳戰果。

大會24日比賽進行到當地時間下午時遇到雨勢打擾，莊吉生、武基奇這場比賽因此延誤了大約2小時才開打，然而比賽到了第三盤再度中斷約半小時，恢復比賽後莊吉生連掉兩局落後，未能扭轉戰況。

首盤第15種子莊吉生連破帶保取得2比0領先，不過接下來被對手連拿20分、連搶5局而陷入2比5落後，該盤第8局莊吉生雖直落4分保發追回一局，第9局武基奇在兩度「丟士」後連續兩記Ace球強勢得分，莊吉生3比6讓出第一盤。

第二盤莊吉生首個發球局就出現兩次雙發失誤，所以仍穩住陣腳保發，第6局則是在武基奇愛司球的分後，反而連贏4分破發，接下來兩局雙方互破，第9局莊吉生再強勢保發，在握有多一次破發優勢下，6比3追回一盤。

決勝第三盤第1局武基奇經過三次「丟士」後保發，之後賽事因雨暫停，回到場上後武基奇連保帶破取得局數3比0優勢，莊吉生努力追趕，可惜緣慳一面，不過仍可等看看「幸運輸家」機會、藉此收下會內賽門票，羅蘭蓋洛斯之後另安排兩戰歐洲紅土挑戰賽持續奮戰。

(中時 )