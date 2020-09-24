大陸軍機頻頻擾台，多次跨越所謂的「海峽中線」。台灣指大陸軍機多次越過「海峽中線」，大陸則表示，這條不存在的海峽中線，完全沒有法律約束力。兩岸各執一詞 也讓《BBC》關注這究竟是一條怎樣的分界？

大陸外交部發言人汪文斌表示，「不存在所謂的海峽中線」。台灣外交部長吳釗燮則回說，「一如港版國安法摧毀一國兩制，中國大陸對海峽中線的做法等於摧毀台海現狀」。外界關注兩岸各執一詞的「海峽中線」，究竟是一條怎樣的分界？

據《BBC》分析報導，海峽中線的形成，是在1954年12月3日，台灣與美國在華盛頓簽署《共同防禦條約》。翌年，美國第十三航空隊正式協防台灣，並在海峽上空劃定一條防空警戒線。以首任駐台灣司令戴維斯准將的名字，將此警戒線命名為「戴維斯線」。

當年美國劃分出這一條防空警戒線，是為了防止國共軍機爆發衝突。海峽中線的地理坐標位置為北緯27度、東經123度至北緯23度、東經119度。中國大陸雖從不承認「海峽中線」，但在相當長的一段時間與台灣保持對這條中線的默契，此後衝突減少。

擔任過海協會常務副會長的唐樹備曾表示，1990年代，有人建議兩岸高層在「海峽中線」的一條船上會面。

(中時新聞網)