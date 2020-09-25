在十二星座中有這麼一群星座女，她們不求自己的愛人家財萬貫、才貌雙全，她們只求自己的另一半知冷知熱，懂得悲歡。看一看，下面這群人中有你嗎？

▍1.巨蟹座：渴望愛情懂得感情

巨蟹女純真可愛、浪漫多情，她們渴望愛情，在愛情的海洋裡，她們徜徉幻想無怨無悔，她們不要求對方才高八斗、貌比潘安，也不要求對方家世顯赫，富甲一方。她們要的是一顆懂自己的心，愛的是對方這個人，她們只願所愛之人，對自己忠心耿耿，對家庭認真負責，對妻子疼愛有加，彼此攙扶，不離不棄，琴瑟和諧，白頭到老，共度漫漫人生路。

▍2.白羊座：注重心靈默契

性格外向、坦率直爽的白羊女，是十二星座中的典型女漢子。生活中的她們高興時開懷大笑，痛苦時淚眼婆娑，在她們豪放的外表下，包裹著一顆浪漫敏感稚嫩的少女之心，對她們來說，愛情是神聖的，人生難得一知己，千古知音最難覓，她們擇偶的標準，與物質無關，她們看重的彼此之間心靈的默契，是愛人之間知冷暖共患難的人間真情。

▍3.獅子座：珍惜緣分心心相印

強勢灑脫的獅子女，在戀愛中永遠處於主動的一方，她們性格強勢，天性樂觀開朗，穩坐十二星座刁蠻公主之位。她們對待感情忠誠專一，是嫁雞隨雞嫁狗隨狗的範本，愛情對她們來說，就是千年等一回的緣分，必須加倍珍惜。她們不是物質女郎，在愛情中，把金錢地位放在首位的行為，她們嗤之以鼻，不以為然，她們只希望和所愛之人心心相印，同甘共苦，風雨同舟，一同攜手創造美好未來。

▍4.摩羯座：小鳥依人重感情

溫柔可愛的摩羯女是男孩子心中的維納斯，她們天真善良、活潑可愛，那一舉一動都能輕輕撥動愛的琴弦，令人愛憐，無數的追求者就是對她們的褒獎。外表柔美浪漫的她們，對待愛情卻是謹慎而務實的，她們重感情輕物質，喜歡夫唱婦隨的家庭生活，喜歡男主外女主內的夫妻模式，她們不求夫君大富大貴，只願君心似我心，不負相思意，平凡過一生。

▍5.天蠍座：愛才不愛財

淡漠高冷的天蠍女是眾多男孩子心中可望而不可及的女神，她們一副高高在上不可侵犯的模樣，嚇退了許多心生愛慕的男孩子。其實，天蠍女對愛情也是充滿了幻想和渴望的，她們對待感情認真負責，擇偶標準嚴肅苛刻，她們懂得千兩黃金容易得，知己一人獨難求，她們愛才不愛財，不求夫君多高貴，只求對方是個知冷熱，懂悲歡的心靈愛人，才子配佳人是她們理想的婚姻模式。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)