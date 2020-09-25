娛樂8點半》大陸女星金銘8歲就以瓊瑤電視劇《婉君》飾演小婉君一炮而紅，金銘無辜大眼的外型惹人喜愛，加上她哭戲了得，讓金銘堪稱當時超級紅的童星，不過隨著她長大、進入校園後，金銘卸下明星光環、專心讀書，還一舉考上北京大學國際關係學院，現在金銘已是39歲的輕熟女，現在的她和兒時一樣有一雙圓滾滾大眼睛，保養有術的金銘，還是著名的美魔女。

童星出身的金銘，不只有一雙圓滾滾大眼睛和精緻五官，金銘演技更是完全不輸專業演員，尤其是難度高的哭戲依舊難不倒她，金銘的表情、情緒到位，也讓當時才8歲的金銘一演瓊瑤電視劇《婉君》的小婉君就一炮而紅，堪稱當時超夯的童星！

8歲的金銘一演瓊瑤電視劇《婉君》的小婉君就爆紅，成為一代童星代表。（圖／本報系資料照片）

金銘專業的表現也讓她成為瓊瑤的御用童星，接著在瓊瑤劇《雪珂》、《望夫崖》、《青青河邊草》、《梅花烙》都可以看到金銘的演出，金銘雖然以一系列瓊瑤劇爆紅，不過隨著她逐漸長大，金銘則回歸校園讀書、演藝作品跟著減少，金銘也靠著苦讀，順利考上大陸最高學府北京大學，就讀國際關係學院。

金銘以《婉君》成為她的代表作，在學業上則是高學歷明星，不過在感情路上，她至今仍小姑獨處，金銘在多年前還被陸媒報導指她嫁給同學、富商安玉剛，金銘事後在微博爆氣撇婚訊，強調安玉剛不是她同學、也不是她老公，金銘不滿直呼：「闢了這麼多次謠，還說這麼不靠譜的事就是你們不對了！！！」

39歲的金銘和兒時一樣有一雙大眼睛，保養有術的她肌膚白皙、臉蛋凍齡，沒有讓歲月在她臉上留下痕跡。（圖／取材自微博）

現年39歲的金銘已從當年的童星蛻變為輕熟女，現在的她已擺脫童星的稚氣模樣，但不變的是，金銘和兒時一樣有一雙圓滾滾大眼睛，保養有術的金銘還是美魔女，肌膚白皙、臉蛋凍齡，沒有讓歲月在她臉上留下痕跡，金銘雖然已經淡出螢光幕前，但偶爾還是會在網上更新近況、在直播露面，也讓網友不禁讚嘆她的顏值和外型依舊是當年萌度爆表的「小婉君」。

(中時新聞網)