【回憶殺】51歲的前女星李蕙瑛曾拍過《阿扁與阿珍》、《台灣阿誠》、《台灣霹靂火》和《金色摩天輪》等八點檔，是許多觀眾相當熟悉的演員，她與前華隆集團已故負責人翁大銘曖昧8年，又爆出拍片壓力大精神不穩定，離開演藝圈後她情定美籍華人老公，高齡45歲產下一對雙胞胎兒子。

李蕙瑛從小家境貧苦，由於父親早逝，母親帶著5個孩子改嫁，未料繼父有暴力傾向，經常向她動粗；21歲李蕙瑛考進台視當演員，因緣際會認識翁大銘，男方為了照顧她，會派車到台視接送，不過礙於翁已婚，兩人總是低調地談情，關係維持近8年才分道揚鑣。翁大銘2015年猝逝時，李蕙瑛在臉書感性地寫下：「感恩的心、感謝有你、人生謝幕、今日成煙、一路好走」雖然沒有特別指名是誰，仍被外界推測在緬懷已故舊愛。

李蕙瑛昔情纏翁大銘8年 憂鬱症暴瘦引退51歲近況曝。(圖／中時新聞網製)

李蕙瑛成為知名的演員後，2006年傳出因拍戲壓力過大，罹患憂鬱症，精神相當不穩定，體重驟降疑似被換角，對此，三立行銷公關副總張正芬出面解釋，李蕙瑛為了照顧生病的母親，不得不忍痛推掉戲約。

李蕙瑛離開演藝圈已14年。（圖／中時資料照）

李蕙瑛在演藝圈的道別作是2006年的《金色摩天輪》，之後便淡出螢光幕，與美籍華人老公結婚，飛往華盛頓定居，由於婚後多年肚皮都沒動靜，2013年返台做人工受孕，2014年於美國產下一對雙胞胎兒子。不過，好學的李蕙瑛沒有放棄事業，她進修彩妝課程、考取美容執照，現在已出師。

(中時新聞網)