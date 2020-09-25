美國制裁中國科技廠為美國供應商開後門，改變市場對華為禁令對半導體產業衝擊的預期，將有利增加資金回補半導體股的意願，甚至提前反映新禁令轉單利多的預期，給予族群股價一個落底向上的新契機！

9月15日華為禁令正式生效後，AMD副總裁Forrest Norrod於9月19日舉行在德意志銀行技術會議上，暗示已獲得美國的華為禁令許可證能夠順利出貨，預期目前的情勢不會對業務產生重大影響。英特爾9月21日也證實，同樣獲得許可證，繼續推動與華為合作的華為筆電專案。

制裁大逆轉，只為分杯羹？

超微、英特爾主要都是供應華為筆電與伺服器相關零組件，並非美方打壓華為在5G相關領域的重點，加上全球筆電缺貨，此時封殺兩大CPU廠出貨華為，等於斷了美國廠搶錢的機會。此舉被市場視為川普大舉封殺華為的同時，也會顧及美企利益，若接下來傳出記憶體廠美光獲得許可也就不用太意外。

另一個制裁大逆轉則出現在9月20日生效的TikTok和微信禁令，趕在最後一刻宣布將會通過和甲骨文、沃爾瑪合作的協議入股20％，未來以成立獨立公司TikTok Global繼續在美國營運，川普對TikTok的態度更從「禁用」變成「祝福」。

不讓你製造，只准跟我買！

從近期美國對中國禁令的後續動作觀察，可明顯看出美國最終目的並非是要趕盡殺絕，而是想在中國所有商機中(中國市場或中國廠的海外市場)分一杯羹。尤其中國製造2025，全面衝刺半導體本土化，拉高自製率比重，等於是斷了美國半導體的財路。

為了扭轉這個趨勢，當然就是先制裁海思斷你IC設計能力，接著再斷你製造能力，可預期禁止半導體設備出貨給晶圓代工廠中芯的訊息可能並非空穴來風。有用到美國技術又想做中國生意，請先取得美國同意再說。但以目前發展來看，或許只剩美國廠可以取得許可，最終達到不讓中國製造，只准跟美國買的獨享中國商機目標。

一旦中芯成制裁對象，中國半導體製造發展較快的記憶體廠，或許就可能成為潛在制裁對象，畢竟從過去經驗可知，只要中國政府資金強力介入的產業，最後都會被產能過剩、價格破壞的紅軍，殺得血流成河。為了避免悲劇再次發生，早早掐住脖子，限制產能瘋狂擴充，也是保護美國廠利益的可能手段。

由於中國NAND Flash龍頭廠長江存儲、DRAM龍頭廠合肥長鑫存儲及NOR Flash龍頭廠兆易創新，均可見到中國政府資金扶植的影子，美國真想制裁，不怕找不到理由。

NAND Flash技術 競爭威脅與日俱增

被視為中國半導體產業最成功的代表廠商之一的長江存儲，在2018年研發出32層3D NAND Flash，近年來採Xtacking架構加速推進製程腳步，在2019年進入64層技術量產，2020年四月宣布研發成功128層QLC 3D NAND Flash，年底投產。相較美國廠美光及英特爾今年量產的128層及144層3D NAND Flash，長江存儲技術差距已不大，競爭威脅與日俱增。

長江存儲一期廠房規模產能為每月十萬片，但根據業界表示，今年下半年月產能僅約二萬片，隨著良率改善與需求提升，預計要到2021年下半才會跳至五萬片。長江存儲二期廠房則計劃每月產能為20萬片。

中國設備本土化 添補供給缺口可靠台廠

有了前車之鑑，中國半導體製造廠似乎已開始防患於未然，正積極減少仰賴美國製造設備，長江存儲從五月起逐月調高採用國產半導體設備及耗材比率，並傳出來自國內供應商設備比率要從現行的30％提高到70％，並預期中美衝突將進一步升級，已提前預訂2021年產線擴張的設備。

根據中國業界統計，長江存儲在截至七月初累計釋出2048台設備訂單，國產設備約290台，本土化比率14％，包括蝕刻、化學機械研磨、退火、薄膜沉積設備等。長江存儲聯席副總裁鄭久利表示，目前80％以上製造設備均來自美國及日本，本土製造設備仍無法替代對進口設備的依賴。不過，相較於晶圓代工，目前3D NAND Flash還用不到十奈米以下製程，對設備廠導入的技術門檻也相對較低，此塊去美化缺口將會是台灣設備廠的機會。

(本文摘自《理財周刊 1048期》)

《理財周刊 1048期》

(中時新聞網)