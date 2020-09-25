低劑量肺部電腦斷層與傳統X光比一比。(圖擷自蘇一峰醫師部落格)

低劑量胸腔電腦斷層掃描，對於早期診斷肺癌是不是真的有用？最近一位醫界大老提出這樣的質疑，胸腔重症醫蘇一峰認為，低劑量肺部電腦斷層突破過去X光的限制，能發現小於一公分的肺癌，這是早期肺癌診斷工具的一大突破，他並提醒4大族群可考量去做篩檢。

台灣癌症連續37年盤據死亡原因的第一位，而肺癌更是目前國人癌症死亡的第一名。蘇一峰在個人部落格以《胸腔重症醫師教你：如何早期發現肺癌》為題選文指出，過去有一名23歲不抽菸年輕男性，在網路上分享自己得到肺癌末期的心路歷程，這名這名肺癌患者表示因為當兵每年都有照胸部X光，醫生調去年體檢X光照片，判斷腫瘤被心臟擋住，所以才沒有發現。沒想到七月久咳不癒就醫，X光居然發現肺癌末期，合併多處轉移，快得讓人無法置信，而這名23歲年輕患者也不幸的在4個多月後過世。

蘇一峰說，以往醫師們對於這些長在死角或小於一公分的肺癌都束手無策，但是最近幾年出現了重大的突破－低劑量肺部電腦斷層，顧名思義就是把電腦斷層所遭受的輻射劑量降低。現在的醫療技術精進，低劑量電腦斷層可以將輻射劑量，降到原本一般電腦斷層的五分之一以下，雖然因為減少輻射劑量也會減少解析度，但是因為肺部是空氣多的器官時，這樣的輻射劑量剛好足夠把肺部看清楚，也就是說，低劑量電腦斷層這一技術目前還只能用在肺部上，其他器官仍然無法使用。

蘇一峰進一步解釋，低劑量肺部電腦斷層突破過去X光的限制，大大提高肺癌早期診斷的機會，是早期肺癌診斷工具的一大突破，目前大部分醫院的低劑量肺部電腦斷層已經可以看到0.3到0.5公分大小的肺癌，而生長在X光死角的肺癌也能在低劑量肺部電腦斷層看清楚。小於一公分的肺癌絕大部分都是初期，只要開刀就能獲得治癒，過去個人也有不少的經驗，朋友們的雙親在求診當時雖然X光正常，在建議之下，接受低劑量肺部電腦斷層後發現了早期的肺腺癌，經開刀得到痊癒。

不過，低劑量肺部電腦斷層並非沒有壞處，反對低劑量電腦斷層的醫師學者認為，主要有幾個最大的壞處：一、價格仍然不便宜，低劑量胸部電腦斷層需要自費5~8千元不等。二、許多學者質疑的是，低劑量電腦斷層非常靈敏，不只找出早期肺癌也會檢查出許多良性的病灶（如良性肺鈣化結節），使許多患者接受不必要的切片與開刀手術。三、更有人提出質疑把沒有症狀的初期肺癌，給予早期開刀治療真的對嗎？說不定這些早期肺癌根本不會讓患者致死。四、發現這些不會馬上有生命危險的早期肺癌後，造成患者恐慌，追蹤治療這些患者造成健保資源的浪費。

在了解做低劑量肺部電腦斷層的缺點後，民眾也許會問，那我該不該做這項篩檢呢？蘇一峰說，相關的研究如火如荼進行當中，但目前大部分的醫師學者認為，如果你本身是以下高危險族群，如抽菸或二手菸的民眾；生活在高度空氣汙染環境之下，常常吸入如廚房油煙、工廠廢氣或交通廢氣；過去有其他癌症病史；有近親罹患肺癌，可以考慮接受低劑量肺部電腦斷層篩檢。

(中時新聞網)