美國總統川普自從延攬神經放射科專家阿特拉斯（Dr. Scott Atlas）成為防疫顧問後，白宮疫情工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）就日漸覺得自己的角色被削弱，她為此神傷，擔心自己的工作不保，私底下更批評阿特拉斯專門餵川普錯誤訊息，美國的防疫工作是「噩夢」一場。

白宮疫情工作小組最高官員柏克斯現在忙著到各州探討、宣導防疫政策。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，友人透露，柏克斯近期向幕僚及友人傾訴，對於白宮疫情小組的工作方向感到「焦慮」，認為美國應對新冠病毒的防疫工作是「噩夢」一場。

柏克斯尤其對8月才加入工作小組的阿特拉斯感到不滿，認為阿特拉斯對川普造成不良影響，友人描述柏克斯對阿特拉斯的看法，「總統找到了一個和他想相信的事想法相同的人」，「毫無疑問她會感覺自己的角色被削弱。」身邊人指出，柏克斯對於自己身為白宮防疫工作小組協調官的角色降低感到不開心。

柏克斯也認為阿特拉斯在口罩控制病毒傳播的功效上餵給川普錯誤資訊，川普多次取笑民主黨競爭對手拜登戴口罩。

針對報導指柏克斯與他不合，阿特拉斯昨（23）日回應指報導錯誤，兩人之間沒有不愉快，更稱柏克斯已經「否認」傳聞，不過實際上柏克斯至今尚未對外回應。

一名熟悉白宮疫情小組的政府官員透露，阿特拉斯的加入確實讓部分專家感到不安，不過他也指出，阿特拉斯讓事情出現「大轉變」，也將「新觀點」帶入討論中，這是川普所希望看到的，「他不是被聘來交朋友的。」

新冠肺炎蔓延美國之初，柏克斯就獲邀加入白宮冠狀病毒工作小組，與川普一同出席疫情記者會，向大眾傳遞防疫訊息，不過近幾周來柏克斯與川普的相處時間愈來愈少，她沒有出席防疫記者會，反倒接下新工作，被派往疫情嚴重的州，向大眾傳遞政府的防疫工作，提升民眾防疫意識。相較之下，8月川普邀請毫無傳染病專業背景的阿特拉斯加入防疫小組，近期阿特拉斯更開始參與記者會回答提問，親近柏克斯的人士對CNN記者反問，「你不覺得挫折源自於此嗎？」

(中時新聞網)