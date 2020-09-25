蘋果（Apple）在9月16日發表的兩大新品Apple Watch Series 6與Apple Watch SE已於23日正式在台開賣囉。今年度蘋果特別推出全新的單圈錶環（Solo Loop）以及編織單圈錶環（Braided Solo Loop）兩種錶帶，其上沒有錶環、錶扣，配戴更為舒適。但是挑選上卻比起過去可以調整長度的錶帶更需要技巧，如果你還不清楚應該怎麼挑選單圈錶環，可以來看看以下分享。

一、蘋果官網提供單圈錶環尺寸對照表

在蘋果官網挑選Apple Watch時，如今挑選了「單圈錶帶」，則會提供可以協助「測量錶帶」的選項，官網提供了兩種方法可以協助測試。第一，列印錶帶對照紙尺；第二，透過家中皮尺來測量，並且輸入量測的結果（公分），官網就會給出建議的尺寸，以及配戴時的舒適程度說明。

二、錶帶對照紙尺如何使用

如果你選擇的是第一種方法，請留意需要以100%列印比例進行列印。單圈錶環錶帶對照尺寸的文件上頭還提供一個信用卡大小的框框，建議可以放上信用卡來對照是否成功以100%列印（舉例來說，記者透過ibon列印後，信用卡相比對照框就略大一點）。

將列印的紙尺剪下來後，像配戴手錶一樣將紙尺環繞在手腕，將紙尺上的箭頭指出的錶帶長度記下，就是你應該選擇的單圈錶環長度。

蘋果官網提供單圈錶環錶帶尺寸對照表。（黃慧雯攝）

單圈錶環錶帶尺寸對照表列印比例很重要，文件提供信用卡對照框可以確認。（黃慧雯攝）

將對照紙尺剪下就可以量測合適的單圈錶環錶帶。（黃慧雯攝）

對照紙尺可以量測合適的單圈錶環錶帶。（黃慧雯攝）

三、單圈錶環尺寸怎麼挑？

細心的果粉可能會發現，蘋果提供的單圈錶環有9種尺寸，但是列印下來的紙尺卻有12種尺寸，到底怎麼互相對照？事實上，蘋果是針對40mm/44mm錶款都提供了9種單圈錶環尺寸，而對照紙尺將所有可量測的錶帶長度都納入其中。以對照紙尺來說，40mm的1-9種錶帶尺寸，就是紙尺上的1-9號長度的錶帶；而針對44mm錶款，則是提供4-12號長度的錶款。

換句話說，如果你量測的單圈錶帶長度結果2的話，只能挑選40mm的錶殼以及單圈錶環。同理可證，如果你所需的單圈錶帶長度是11號，也只能挑選44mm的錶款。

四、單圈錶環也可適用於Apple Watch Series 3

在Apple Watch Series 6與Apple Watch SE推出後，蘋果仍舊販售Apple Watch Series 3。但這兩類錶款的錶殼寬度不一樣，但是錶帶卻是可以相通的。根據Apple Watch的設計，Apple Watch Series 3以前的38mm錶款，跟Apple Watch Series 4以後的40mm錶款的錶帶是相通的；同樣道理，Apple Watch Series 3以前的42mm錶款，跟Apple Watch Series 4以後的44mm錶款的錶帶是相通的。所以雖然單圈錶環只有40mm/44mm的款式，仍舊可以搭配Apple Watch Series 3（含）以前的款式來使用，只是無法在購買時，直接以Apple Watch Studio服務，購買搭配單圈錶環的款式，需要額外購買錶帶。

(科技)