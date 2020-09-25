今年全球已有150檔ETF下市，台股也有9檔ETF因基金規模低於契約終止門檻而下市，也因此，近期元大原油正2 ETF是否也會因清算豁免期將至而下市，備受注目。專家認為，高溢價情況之下，投資人仍瘋狂追買元大原油正2，當中不乏很多是股市新手不明就裡，網路上有人喊買就盲從跟進，以為跟股票一樣，逢低布局就能賺錢。所以，此次原油正2事件也讓投資人學到了「不懂商品千萬別碰」、「槓桿型ETF不能用股票思維操作」兩件事情。

新冠肺炎及產油國減產之爭，使得今年國際油價直直落，5月西德州原油期貨價格甚至跌到負值，為史上首見，為了避免超額損失，元大原油正2調整策略，基金持倉部位由近月期貨轉為遠月期貨。

啟發投顧分析師李永年認為，元大投信所採取的避險動作均符合契約規定，因為6月期貨盤中跌幅高達68%以上，而槓桿ETF單日若期貨單日下跌50%時，將出現淨值歸零的窘況，倘若當時沒有進行避險動作，元大石油正2 ETF恐將已經被直接消滅了，因此，元大投信的避險動作是正確的，符合槓桿型ETF操作的基本規則，沒有違法或者不符合規定之舉。

不少人會疑惑，避險策略符合規定，油價也回到40美元，為何元大原油正2的淨值卻仍起不來？李永年認為，主要是因為槓桿的特性，假設油價下跌40%後，原型的ETF需要油價上漲67%%才能回升至起跌點，但槓桿型ETF若油價同樣下跌40%，槓桿型理應下跌80%，則需要油價上漲200%才能回到起跌點。更何另外原油期貨正價差的特性，且因西德州輕原油期貨為實物交割，因此每個月需進行轉倉，油價回升中間有部分是因為正價差所堆積而來。因為元大原油正2不是追蹤原油市場的實際價格，而是追蹤S&P原油期貨指數，屬於期貨交易，跟買股票的概念完全不同。

他指出，這是這次很多人當初投資時，所忽略的最重要的事情，沒有搞懂槓桿型ETF的遊戲規則，而用股票方式操作，心想賠錢了，就乾脆不賣了，抱著就好，長期持有卻落入每個月正價差的困境之中，因此，即使油價回到40美元以上，淨值雖有回升，但無法回到起跌點。所以，原油正2 ETF適合短期操作，不能用這支股票賠錢了，總有一天會回來的投資思維。

除了投資人沒有搞懂遊戲規則，李永年認為，網路以訛傳訛跟風，也是禍首之一，因為今年很多新手投資人進場，只要聽到別人講甚麼，就去做。就像他有些朋友的小孩今年才剛開始做股票，也買了元大石油正2，問其原因，就僅是看到網路有人說，買元大石油正2會賺錢，也搞不清楚是怎麼一回事，就跟著買了。

李永年指出，很多人買元大原油正2，以為是跟著油價走，根本不了解這類商品的內涵，到後來賠錢了，就開始怪東怪西，所以，這次事件也給投資人一個反思，投資金融商品之前，務必要先了解其內容，才不會跟原先預期產生極大的落差。

(中時新聞網)