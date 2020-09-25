淨值高達254億元、市值恐怕翻倍的不動產投資信託基金（REITs）新光1號（01003T）9月11日召開受益人臨時大會，儘管新光有國泰當盟友，但在以樂富資本為主的市場派掌握6成5受益權數的優勢下，不但4項議案全數通過，最快明年6月，該基金也將再被提案清算。4項通過議案包括：1、變更新光R1信託計畫，縮短清算時程；2、委任晶華公寓大廈管理維護公司為新光一號信託監察人；3、解任股務代理機構元富證券，改委任永豐金證券；4、解任基金現任律師。

雖然發起人新光金質疑當天決議的多項瑕疵，包括晶華公寓大廈管理維護公司是另一檔REITs樂富1號的管理機構，樂富資本也持有晶華公寓大廈管理維護公司8成股權，有利益衝突。新光金對受託機構兆豐銀喊話，應審查投資人資格，而樂富資本翁明正、張果軍也應迴避投票，甚至不該以「票決」方式管理基金。

不過，兆豐銀行一一反駁上述質疑，金管會銀行局也表示，主管機關無權規範信託受益人會議的議事規則。新光金慘遭孤立，發言人徐順鋆籲請金管會正視，並將提出決議無效之訴。

(中時新聞網)