今年，政府發放3倍券，把錢放大2倍。在面板產業，今年群創的股價已默默上漲1倍，翻升成為「股市2倍券」。

法人持續買進群創，小股東們握有的群創股票，還有機會挑戰成為3倍券，甚至4倍券嗎？

今年，全球面板產業的結構已經出現大變化。TrendForce集邦科技顯示器研發處研究副總邱宇彬分析，今年台廠擅長的LCD面板市場，出現3個重要的結構變化。

電競顯示器 增幅達66%

第1，南韓三星退出LCD面板製造，競爭減少。

「南韓的LCD產能在收斂，」邱宇彬分析，「去年全球LCD電視面板供給量估計為2.86億片，今年估計供給量為2.65億片，下滑7%。」

第2，中國在LCD面板的擴張達到尾聲。

邱宇彬表示，三星退出LCD製造後，中國LCD產能擴張也到尾聲，「中國只剩下最後兩個廠要上線。」他觀察，一個是明年第1季華星的10.5代廠，另一個則是明年第2季，惠科在長沙將啟用的8.6代線。

「三星退出後，LCD面板市場是由中國主導，中國政府的補貼不會再是問題。」邱宇彬觀察，因為中國不需要再靠補貼換市場，未來也不會再有大量新產能加入，競爭告一段落，中國也不會希望LCD面板價格繼續滑落。

第3，電視面板價格出現史上最強反彈。

「今年疫情爆發，大家原本以為面板產業會受影響，沒想到疫情反而成為助力。」邱宇彬觀察，像美國第2季，電視銷售量較去年同期成長2~3成，「這是我們觀察這個市場以來最強勁的成長。」他分析，因為所有人都待在家裡，宅經濟成了電視銷售的主要動力，加上電視尺寸持續放大，「現在全球平均尺寸是50吋。」電視尺寸愈大，就會消耗更多面板。

此外，筆電、平板使用的螢幕，也出現大成長，「今年IT面板估計會較去年成長15%。」邱宇彬說，特別是電競用的顯示器，從去年的900萬台，今年將成長到1500萬台，增幅66%。

這個背景下，群創今年前8個月交出一張不錯的成績單。今年第2季，群創的毛利率為2.77%，對手友達則為2.7%。群創今年前8個月的營收為1655億元，較去年同期微幅成長；友達今年前8個月的營收為1643億元，較去年同期減少1成。

(中時新聞網)