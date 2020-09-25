在歷時僅數個月的談判，半導體大廠輝達（Nvidia）終於在台灣時間9月13日與日本軟銀（SoftBank）集團聯合宣布，輝達將以超過台幣1.1兆元的價格娶走軟銀旗下的半導體設計及軟體公司安謀控股（ARM）。

根據二者的合約，輝達將向軟銀支付總價為215億美元的輝達普通股，以及120億美元的現金，其中，簽署合約時須馬上支付20億美元。另外，輝達也將向安謀員工額外發行15億美元的股本。

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不過，整筆交易中並不包含安謀之前成立的物聯網團隊，軟銀仍有自己的物聯網布局，而輝達也有自己的盤算。

該交易將馬上反映到輝達的財報數字上，增加其非一般公認會計原則的毛利與每股收益。不過，要完成整宗交易，仍需要包含英國、美國、歐盟以及中國在內的多個國家批准，至少需要18個月才能完成。

輝達方面表示，安謀原本的經營模式將獲得確保，且過去軟銀收購安謀時的幾項承諾也會繼續維持。輝達創始人兼執行長黃仁勳在電話會議上表示，未來AI的生態將會與物聯網息息相關，AI不只會在雲上，也會出現在邊緣運算的伺服器，更重要的是，未來物聯網終端，將通過AI形成現有網路規模數千倍以上新形態網路，而這也是輝達之所以要收購安謀的最大原因。

目前安謀架構最大規模的應用對象，是手機晶片以及各種物聯網晶片，最近也打入了PC與伺服器處理器市場，如果是任何一家相關晶片設計業者收購安謀，都有可能陷入瓜田李下的窘境，引起其他相關使用客戶的疑慮；但輝達本身並沒有手機晶片，使用安謀架構也只是在少數嵌入式高性能運算應用上，與市場主流應用重疊不大，因此可發揮更好的互補效益，並免除市場疑慮。

收購安謀後，對輝達而言，可以幫助其高性能運算建立自有生態，為自家產品創造更好的市場空間，但目前輝達是依附包括英特爾或超微（AMD）甚至IBM在內的處理器平台而存在，輝達想要建立自己的系統平台，收購安謀當然是最佳的選擇。

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然而，以目前安謀架構的演進，其實還不能滿足輝達的需求，但透過收購案，輝達就有辦法主導安謀架構，架構出符合未來不同性能運算需求的晶片，使其更能配合自家產品運算的能力，發揮1加1大於2的效果。

(中時新聞網)