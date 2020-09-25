日本海軍上將河野克俊爆料，北韓最高領導人金正恩差點在2018年被暗殺。

綜合合眾國際社（United Press International，UPI）、俄羅斯衛星通訊社報導，日本海軍上將河野克俊接受日本八卦雜誌《週刊現代》（Shukan Gendai）專訪時爆料，金正恩在2018年躲過一次暗殺行動。

2018年12月20日，在接獲北韓透過開城兩韓辦公室的管道傳遞緊急訊息後，南韓派出「廣開土大王」驅逐艦前往北韓元山葛麻（Wonsan-Kalma）海岸旅遊區附近海域攔截一艘北韓漁船，這艘漁船上載有4名反叛北韓士兵。

河野克俊表示，4名反叛士兵那天本來試圖在元山葛麻旅遊區暗殺金正恩，不過最終計畫失敗，他們搭上漁船準備逃亡日本，卻被南韓軍艦攔截。

在北韓要求下，南韓將漁船及3名叛逃人士與一具遺體交還北韓。

河野克俊指出，這起事件在當時並未引起媒體關注，因為南韓驅逐艦後來在海上和日本P-1海上巡邏機發生糾紛，日本巡邏機當時飛向廣開土大王驅逐艦，日方後來指控南韓軍艦以捕捉射擊目標的射控雷達瞄準日方巡邏機，首爾對此矢口否認。當時媒體都在報導日韓兩國紛爭，金正恩差點被暗殺的新聞也因此被掩蓋。不過河野克俊的說法也尚未獲得證實。

新冠肺炎疫情爆發以前，金正恩經常造訪元山葛麻旅遊區。

(中時新聞網)