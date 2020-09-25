湖人中鋒「魔獸」霍華跟金塊中鋒「小丑」約基奇之間的對決，不僅是今年西區冠軍賽觀戰重點之一，為了擾亂約基奇的節奏或球感，霍華想出一堆「騷擾」約基奇的招數，其中最誇張的，還是跟金塊射手賈瑪莫瑞詢問約基奇的房間號碼。

根據《USATODAY》記者席爾吉特爆料，先前賈瑪莫瑞曾在場邊接受電視台訪問，霍華卻突然走了過來，眼見大勢不妙，賈瑪莫瑞還跟霍華警告，「別挑現在！別挑現在！」霍華卻笑著回答他，「我只想來跟你問一下，約基奇他的房號？」

甚至在西區冠軍賽G2，霍華曾在場上一路跟著約基奇噴垃圾話，根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯報導，當時霍華是在「報菜名」，像是說，「感恩節、牛排、前菜、馬鈴薯、香檳！」霍華還曾放話，「小丑！蝙蝠俠要來找你了。」

就算這樣的「騷擾」，實際上未給約基奇太多影響，霍華仍然樂此不疲表示，「只要我踏上球場，我就要讓約基奇發現我的存在，我們住在同一間酒店內，我可能出門就碰上他，我要讓他知道，我在整個系列戰都鎖定他，這是我的競爭意識！」

(中時 )