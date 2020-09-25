一位民眾近日搭捷運時，遇到車上滿人、無處可扶的窘境，而眼前唯一的欄杆，卻被一位乘客用「屁股」緊貼，讓她相當無奈。（摘自爆怨公社）

捷運是許多通勤族所仰賴的大眾工具，但是每當遇到巔峰上下班時間，座位總是一位難求。在人滿為患、壅擠的車廂內，就只剩緊握扶手來保持平衡。不過一位民眾近日搭捷運時，遇到車上滿人、無處可扶的窘境，而眼前唯一的欄杆，卻被一位乘客用「屁股」緊貼，讓她相當無奈。而網友見這「屁股夾欄杆」的姿勢，直呼「這是野原新之助吧」！

原PO在「爆怨公社」上表示，「搭捷運真的很討厭遇到用屁股扶欄杆的人，而且還是左扭右扭剛剛好卡進去就不動了，車上滿人真的沒地方可抓了。」她也拍下照片，只見在壅擠的捷運車廂內，一位男性乘客用背部僅靠在欄杆上，仔細一看，臀部也整個陷進欄杆內，畫面令人看得十分不舒服。

在人滿為患、壅擠的車廂內，就只剩緊握扶手來保持平衡。(黃世麒攝)

網友紛紛表示「嘔嘔嘔嘔」、「 他明明是夾欄杆」、「用屁股夾欄杆的呢」、「不要碰 這桿有屎味」、「看起來練很久」。而這姿勢也讓部分人聯想是漫畫《蠟筆小新》主角「野原新之助」的招牌動作，「手不方便吧，所以就學蠟筆小新用屁股夾」、「人體大亨堡的概念」。

對此現象，網友也透露自身經驗「我都用鑰匙戳背，就能扶了」、「我會用手從他背後插進去抓竿子，通常他們就會退走了」、「我遇過用背扶欄杆的，而且還是我手還在上面，直接往我手上靠上來， 坐捷運每次都會遇到，很傻眼。」

有些網友認為是「人醜性騷擾，人帥沒煩惱」。但原PO無奈解釋，「其實已經有先跟他講，但對方不理我」，所以只好在網上抱怨。其他網友則頻緩說「可能對方真的已經是很累了，如果有座位，誰願意如此？」只能說在公共場所，在讓自己方便的同時，還是要注意自己的行唯有沒有妨礙到別人，否則可能給他人帶來不好感受。

(中時新聞網)