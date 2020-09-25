台海情勢緊張，但兩岸開戰台灣真能不靠美國嗎？外交部長吳釗燮近日接受美國電台(NPR)專訪，談及台美關係、兩岸情勢，他表示，台美關係近期大有進展，「但目前不尋求建立全面外交關係、兩岸開戰，台灣不會依靠美國干預」。對此，前民進黨立委林濁水也提出看法。

吳釗燮20日接受美國全國公共電台（NPR）專訪指出，「臺灣暫時無意與美國建立正式外交關係，但仍希望進一步加強美台關係，並且也一直主張臺灣與美國應進一步加強經貿、政治，甚至安全關係」。

另外，對於台海近期緊張情勢，兩岸若爆發衝突，台灣將如何應處？吳釗燮強調，臺灣的防禦，是我們自己應承擔的風險與責任，未來將加強對任何情況的準備。

對於吳釗燮此專訪稱台灣不與美國全面建交，也讓民進黨大老林濁水質疑，24日在臉書發文，「怪，這樣台灣還算是個國家？而且不要當個真正的國家？但，蕭美琴自稱駐美大使，又是怎麼回事？」。

對於吳釗燮又稱兩岸發生衝突，台灣不會依靠美國干預。林濁水也質疑，「怪，台灣比日本在東亞或德國在歐洲還勇百倍！在總統領導下，中華民國台灣既謙虛到國家都不敢當，卻又比日德都勇，真的是這樣？」。

林濁水臉書。

看完林濁水貼文，也引起不少網友留言猜測，「如果是明修棧道，暗渡陳倉呢？」、「吳釗燮在槓蕭美琴，蕭當了駐美全權大使後，完全不把吳看在眼裡」、「越看越荒謬，完全不懂什麼邏輯」。

(中時新聞網)