美軍陸戰隊上尉米爾斯投書表示，美國該考慮重新駐紮台灣，才能阻止大陸武統。國際情勢專家張國城卻舉例表示，南越就是投降主義的人太多了，即使有美軍幫它打仗，但最後還是輸了。所以最重要的還是台灣自己的人心。

張國城在政論節目《辣新聞》中表示，美國五角大廈已經開始在研究，必要時要進入台灣的各種方案。因為要進入台灣，部隊要進來，比如運用了空域、海域各個方面的相對協調，以及無線電通訊，這些東西都不是一蹴可幾，美現役軍官今天會這樣提議，代表已經有這個計畫。

張國城指出，美軍現在不斷地在台灣周邊接近，其實在軍事上有個名詞，叫做「戰場經營」，就是它可能會到這個地方來作戰，就先到這個地方來熟悉環境。如果它覺得沒有必要到這地方來作戰，它就不會來，也就不用進行「戰場經營」。所以在這種情況下，我們可以判斷，美國必要時提供台灣支援，包括情報、零附件等這些方面，應該是沒什麼問題的。

不過，張國城也舉例表示，像以色列，每一次戰爭不管對錯，美軍也沒有來幫他，但是以色列卻可以自立自強；像南越，就是以前失敗主義、投降主義的人太多了，所以美軍即使出動很多幫它打仗，最後還是輸了。所以最重要的還是台灣自己的人心，少數的人帶有失敗主義、投降主義，其實對台灣的未來和發展非常不利。

(中時新聞網)