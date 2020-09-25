隨著智慧型手機普及，手機遊戲也越來越多元化，不少男女經過遊戲互動後，成了「網公」、「網婆」。一名男子迷上手遊後，交了網婆，竟因此與現實中的女友分手。過了3個月，渣男的下場讓網友全笑翻。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，受到疫情衝擊，自己男友被迫放無薪假，因此整天在家裡除了吃飯睡覺外，就是猛打手遊，還偷偷交了個網婆，直到原PO看到信用卡費用暴增，整件事情才曝光。

渣男切了正宮後才發現，他的網婆竟是男的 (圖／爆怨公社)

男友見事情曝光，惱羞成怒，大罵女友「每天待在家裡陪妳都快悶死了，而且這只是網路，又不是真的」，堅持這不算出軌，接著回頭就繼續玩手遊。原PO氣不過當場決定分手，收拾行李回老家。

3個月後，前男友突然傳LINE給原PO，不斷認錯求復合，原來前男友的「網婆」竟然是男的，對方感嘆自己被欺騙，會提告詐欺，還表示自己已經脫離無薪假苦海，會用盡一切彌補兩人裂痕，但原PO早已心死，反嗆一句「當我資源回收車專收垃圾？滾」、「謝謝你提醒我忘記封鎖你」，看的網友大聲叫好。

網友紛紛留言：「大快人心」、「網路上10個女角5個是男的，竟然還會有人被騙」、「為了網路切掉現實扶持你的人，有夠智障」、「罪有應得」、「看了好療癒」。

(中時新聞網)