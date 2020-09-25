台北24日一早天空轟隆轟隆響，民眾驚呼是不是解放軍飛機進了台北？蔡英文、台灣國防部都急忙澄清，是雙十慶典預演。港媒分析認為，此氛圍可以感受到台海「10月驚奇」，恐非空穴來風。

根據香港媒體《中評社》分析，台海「10月驚奇」是美國總統川普為了連任，最近加碼大甩鍋，沒人可預期還會拋出什麼震撼彈。外界揣測不外是突然宣布提升台美外交關係、正式駐軍台灣、更高階官員訪台、美國軍機或軍艦入台、製造衝突引發台海擦槍走火等等。只要上面任何一項發生，就是大事了。

港媒甚至認為，外交部長吳釗燮接受美國全國公共電台（NPR）訪問時，否認要尋求台美建交，也說若與中國大陸發生衝突，台灣不會依靠美國干預。吳釗燮這些話，可能是民進黨政府講給大陸聽的，代表強硬無比的民進黨政府主動放軟，間接向中國大陸表達不會踩紅線；也突顯台灣研判川普真的有可能在10月做出驚天動地、而台灣無法控制的事。

港媒指出，從民進黨政府最近一連串因應作為，可看到台灣被川普的「10月驚奇」拖下水的可能性不小，相關部門都在做準備了。

(中時新聞網)