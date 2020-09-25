遠東化纖23日發生道生油氣逸漏並引發火警意外，新竹地檢署25日凌晨發布新聞稿，指經由媒體報導得知本件，檢察長立即裁示主動分案，並連夜指示國土保育專組檢察官組成專案小組全力偵辦，經檢察官漏夜偵訊，諭知王姓廠長以100萬元交保，

檢方指出，經專案小組指揮行政院環保署環境督察總隊北區環境督察大隊、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊、新竹縣政府環境保護局及新竹縣政府警察局新埔分局迅速蒐證，24日向新竹地方院聲請核發搜索票獲准，由專案小組檢察官2名親自帶隊至遠東化纖總廠執行搜索。

檢察官漏夜偵訊，以刑法第190條「過失放逸氣體等及宣法第177條的公共危險罪嫌，諭知王姓廠長交保100萬元、楊姓和劉姓科長楊分別交保10萬元，全案正由專案小組全力擴大偵辦中。

檢方指公共安全不應打折，呼籲工廠落實職業安全衛生檢查、檢視老舊廠房、設施以及管線整修管理，以降 低工廠火災、工安發生機率，共同維護國民健康及住居安全。

(中時 )