基隆1名成年女子指控遭黃姓老師性侵，她當時未滿16歲，兩人在社群媒體認識並交往，期間發生數次性行為，女子長大後，覺得自己小時候不懂事被欺騙，告上法院，基隆地院近日審結，依妨害性自主罪判黃師有期徒刑2年，緩刑5年。

據了解，被害女子在國中時期認識黃師，雙方兩情相悅交往約3年，期間甚為甜蜜，未料，黃師突然想另外結交女伴，跟女子提出分手，女子認為自己當時未成年不懂事，遭黃師欺騙，提出兩人鹹濕談話記錄提告等物，對此，黃師承認有與女子交往，但沒有侵害；檢方調查後，認定黃師與年滿14歲、未滿16歲女子發生性行為，依妨害性自主罪判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

對此，教育處表示，此事件在5底初爆發，黃師在6月初就先暫停職務接受調查，目前初步已依據性別平等教育法調查處理，學校在判決出爐隔天，報送性平會，調查結果認為黃師性侵害屬實，建議以解聘處分。

教育處說，市府審查學校調查報告，並函復依校園性侵害、性騷擾或性霸凌防治準則規定辦理，並請校方檢附調查報告，通知黃師陳述意見，完成以上程序後，學校再將確認的調查結果與懲處決議交給市府陳核，目前研判，本事件最重懲處將解聘黃師，在尚未結案期間也不得核定黃師退休。

(中時 )