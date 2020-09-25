正統鹿耳門聖母廟4日發起環台路跑活動，由鐵人三項教練蔡明宜背著媽祖像跑完1139公里，為台灣祈福，24日抵達聖母廟，廟方主委王明義接力跑最後一棒，在信徒歡呼聲中凱旋回到廟中。

台灣今年因為新冠肺炎疫情爆發，不少民眾認為是不好的1年，聖母廟發起媽祖像環台路跑活動，由蔡明宜背著媽祖像，挑戰21天跑步環台，過程中共9位選手陪同完成環台壯舉，獲頒證書。

這趟環台活動，在各縣市沿途都有民眾熱情響應，包括花蓮縣長徐榛蔚、立委鄭正鈐、基隆市議員宋瑋莉等人都背起媽祖跑上一段路，為台灣祈福。

蔡明宜24日最後一站從嘉義水上鄉出發回台南市，廟方慎重在安南區與七股區交界的國姓橋開始接駕，接力揹著媽祖像回廟。

王明義擔任最後一棒，他背著媽祖像跑回廟內，期待媽祖像這趟環台之行，為台灣帶來平安、健康祈福作用。

聖母廟24日晚間舉辦慶祝活動，邀請許多藝人團體演唱，歡迎媽祖回鑾。

(中時 )