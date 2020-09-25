根據世界衛生組織(WHO)統計，心血管疾病早已是全球首要死因，且三分之一的死亡年齡低於七十歲。過去以為心血管疾病找上的應該都是老年人，但是盤點2020這一年，陸續傳出如知名影帝、金控公司主管等青壯年名人，因心血管問題猝死或需復健的消息，心血管疾病年輕化趨勢的危機，似乎瞬間變得立體，讓人倍感威脅！

生物製藥領導企業Amgen安進藥廠攜手全球最具公信力的媒體《經濟學人智庫》（The Economist Intelligence Unit- EIU）共同發表《未行動的代價：亞太地區心血管疾病之次級預防- The Cost of Inaction： Secondary Prevention of Cardiovascular Disease in Asia-Pacific》最新報告指出，包含台灣在內的亞太區八國曾經發生過心肌梗塞或中風的患者，四年內再次復發的風險高於一般人30％，患者應積極治療才能預防再復發！加上因心血管疾病導致的死亡、經濟損失可能在各種層面造成極大衝擊，小至個人與家庭收入，大至國家整體經濟與醫療社福系統，讓一向對全球經濟趨勢有前瞻思維的《經濟學人智庫》，也提出呼籲與警示。

心血管疾病趨向年輕化 關鍵可能在「高血脂」

國健署最新數據 五個台灣人中就有一個血脂超標

從國民健康署最新公布之2016-2018年國人三高盛行率2可看出，台灣18歲以上成人有21.63％為高血脂族群，平均每五人之中就有一人的總膽固醇或三酸甘油脂超標，或正在服用降血脂藥物治療。中華民國血脂及動脈硬化學會理事長李貽恆醫師指出，儘管心血管疾病原因與三高（高血壓、高血糖、高血脂）及吸菸習慣有關，但台灣研究論文3發現，當前台灣與全球心血管疾病年輕患者雖都有上升趨勢；老年人口的發生率並未增加，反而55歲以下年輕族群的心血管疾病患者數據陡增，且深究病史發現，該族群併發其他二高的狀況並不顯著，但有高血脂問題的人口增加幅度卻很大，因此可推斷，心血管疾病年輕化的關鍵，恐怕就在最令民眾無感、較難居家檢測的「高血脂」問題上。

「高血脂」最重要的指標就是低密度膽固醇（LDC-C），又被稱作壞膽固醇，長期濃度過高會積累在血管壁上造成血管發炎、動脈硬化與血管堵塞，導致心肌梗塞或腦中風。李貽恆理事長表示，台灣55歲以下的患者大多是家庭主要經濟來源。一旦發生心肌梗塞，復發致命性心血管疾病事件機率就高達20-30％，這表示，在三個心肌梗塞倖存者中，就有一個在一年內會再次受到心血管疾病打擊，不僅恐失去寶貴生命或行動能力，日常居家照護更影響到全家人的生活，成為國家經濟的重大損失及醫療社福體系的壓力。李貽恆理事長沉重的說：「曾經心肌梗塞或中風過的患者，千萬不要幻想自己已經幸運的躲過危機，總是存著僥倖心態不遵從醫囑好好治療，但千金難買早知道，再次復發的風險與代價，是自己和另一半、甚至是父母子女都難以承受之重。」

超過八成心梗中風可預防 積極控「脂」管理LDC-C降低復發機率

經濟學人智庫報告指出，近八成的心血管疾病如心肌梗塞或中風，是可以事先預防的，如降低低密度膽固醇(LDL-C)，達到LDL-C治療目標，即可有效降低疾病發生率。中華民國血脂及動脈硬化學會祕書長黃柏勳醫師表示，根據中華民國血脂及動脈學會提出的臨床治療指引，高風險族群如急性冠心症與冠狀動脈血管疾病患者，其低密度膽固醇（LDC-C）建議治療目標為70mg／dL，若急性冠心症合併糖尿病等慢性疾病，則可以更積極控制在55mg／dL以下。

黃柏勳醫師分享，前陣子診間曾收治一名年約50歲的冠狀動脈血管疾病置放血管支架患者，初期以口服藥物治療半年，其低密度膽固醇（LDC-C）指標雖從原本的190mg／dL開始逐月降低，卻仍超過130mg／dL，考量患者年紀仍屬中年且已有心血管疾病病史，醫師建議患者可評估較積極的治療策略，合併使用針劑藥物，終於成功將LDC-C控制在70 mg／dL內。黃柏勳醫師分析，傳統的血脂藥物治療方式以每日口服為主，其成分可減少低密度膽固醇的生成，達到40％-50％的治療目標，但部分患者會有肌肉痠痛、肝指數上升等副作用，且復發機率較高；目前已有針劑型態的治療選擇，可加速代謝低密度膽固醇，降低口服降低膽固醇藥物副作用，於治療目標上有機會達到9成的達標率，建議在一年內曾發生過心肌梗塞、或有慢性疾病的高風險族群，可與醫師討論更積極的降膽固醇治療策略。

曾有心肌梗塞、中風史 切不可任意停止「降血脂藥物治療」以降低再復發風險

別忽略健檢報告紅字 LDL-C指數超過130mg／dL該積極就醫

心血管疾病已是全球死亡頭號殺手，為喚起民眾對於心臟血管的重視並採取實際預防行動，世界心臟聯盟（World Heart Federation）訂定每年9月29日為世界心臟日。李貽恆理事長特別在2020世界心臟日前夕，針對有心肌梗塞與中風等心血管病史高風險患者提出疾呼：「為免重創職涯與家庭經濟等憾事發生，應更重視良好生活習慣與低密度膽固醇指數(LDL-C)之管理，尤其經醫師評估，應積極進行降血脂藥物治療的民眾，更要善用健保資源，好好遵從醫囑，預防心血管疾病之發生與再復發。」黃柏勳醫師也進一步宣導：「許多民眾每年都會做公司或家庭健康檢查，卻忽略了健檢報告中低密度膽固醇指數LDL-C的重要性，雖然高血脂常常沒有臨床症狀而難有警覺心，但是伴隨而來的心血管疾病風險卻是最可怕的，建議20歲以上的成年人或有早發性心血管疾病家族史民眾應定期追蹤，如LDL-C超過130mg／dL，就要特別留意，若有糖尿病、冠心病等相關病史的患者，則需每半年定期追蹤，積極與醫師配合治療，為自己和全家人，更慎重的面對高血脂問題。」

(中時 )