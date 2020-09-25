漁船搭載最炫藝術駛進基隆，林右昌以海上博物館讓遺址發光。（吳康瑋

漁船搭載最炫藝術駛進基隆，林右昌以海上博物館讓遺址發光。（吳康瑋

基隆潮藝術「海的一日」於24日在正濱漁港舉辦開幕晚宴，市長林右昌及文化局長陳靜萍陪同文化部政務次長蕭宗煌，一起舉杯見證號稱隱藏版的第16件作品「是海」以菜品的身份亮相，並替台灣最大漁船光雕「阿根納的船」作品點燈，讓正濱漁港再次籠罩在別具獨特的燈光下，也讓歷史遺址綻放出最耀眼的回憶。

林右昌指出，策展人跟來自4個國家的15組藝術家，透過潮藝術帶給我們全新的視野跟觀點，來重新認識這個城市，將海轉譯為藝術的形式，讓基隆「越夜越美麗」，在晚上看展更能看出藝術品的嶄新的觀點，讓現場參觀的民眾驚豔不已，直呼今年潮藝術為最美海之藝術季。

林右昌說，潮藝術是基隆城市再生累積的過程之一，明年的城市博覽會將會大爆發，城市的創造力及都市再生改造的願景，都將會在明年的城市博覽會一起展現，包括正濱漁港都是展區的一部分，明年的潮藝術也會更精彩，相信基隆將會成為台灣城市翻轉的典範。

蕭宗煌表示，基隆自古就是「臺灣頭」，早在大航海時代就躍登世界的航海輿圖，1626年則成為西班牙在遠東的據點，而近期在文化部前瞻計畫再造歷史現場計畫的支持下，在基隆和平島上的考古挖掘有了重大的發現與成果，他說，在這座兼具歷史感、國際感及深厚文資價值的都市，近年來大家都可以感受到城市建設的蛻變與創造力。

文化局指出，2020基隆潮藝術透過文化的串連，整合港市環境生態與生産機能特質，這次在正濱漁港、阿根納造船廠及校官眷舍週邊，港灣、海風、微雨，加上「海上美術館」及「阿根納造船廠」燈光投影，讓這些藝術作品展現多元的風情，成為臺灣最獨特的藝術節慶活動。

陳靜萍說，今年由新生代創作者陳彥安擔任策展人，邀請海內外4國共15組藝術家一同進駐基隆，其中、基隆人的吳天章首次回鄉策展，並以「潮汐1884」在要塞司令部校官眷舍展出，不僅展現正濱漁港廊帶成為藝術策展的潛力發展地點，在地團隊星濱山共創工作室一同加入的在地能量，更讓基隆藉由潮藝術，搖身一變掀起台灣城市藝術文化浪潮。

陳靜萍指出，開幕晚宴「是海」被封為第16件隱藏版作品，透過米其林推薦餐廳NKU新銳主廚宋傳薪，以基隆食材為起點，感受基隆的海花、漁火與浪花，用吉古拉、營養三明治、石花凍都搖身一變成為既屬於基隆、又屬於台灣的全新料理樣貌，在入秋的基隆港邊，以視覺、聽覺、味覺三官享受「海的一日」。

文化局指出，潮藝術展期從25日至10月11日，同時還有威尼斯雙年展藝術家吳天章的「潮汐1884」於基隆要塞司令部校官眷舍特別展出，15組藝術計劃透過不同面向的藝術創作帶來更豐富的「基隆潮」，另外，展覽期間每周日上午10點將由星濱山共創工作室深入介紹基隆、潮藝術、正濱漁港間的關係；10月3日流浪教室舉辦設計工坊，帶領民眾以創作形塑自己的漁港印象。

(中時 )