洪門慈善總會魏辰宇、陳平良跨縣市趕路全為向清寒學子送出關懷。（陳良平提供／吳康瑋基隆傳真）

洪門慈善總會魏辰宇、陳平良跨縣市趕路全為向清寒學子送出關懷。（吳康瑋攝）

社團法人國際洪門慈善總會副總會長魏宸宇及基隆分會長陳平良於24日下午前往基隆中和國小、新北市萬里國中頒發清寒助學金，議員宋瑋莉也現身力挺，陳平良受訪指出，洪門秉持關懷弱勢、社會和諧的慈善思維，來幫助需要的家庭，預計每年捐贈給80所國小，每校3萬元、每校6名的學生急難獎助學金。

魏辰宇指出，這次捐出助學金的總額並不多，但希望起到拋磚引玉的作用，除了讓更多有能力的人一起來幫助需要幫助的人外，也讓這6名學生能獲得更多的幫助，他希望讓學生們體會到人與人之間最真誠的關懷，使他們了解社會不是全然的冷漠，更好好養成健全的人格，

魏辰宇表示，他們只是拋磚引玉，讓這6名學生能獲得更多的幫助，穩定求學，也希望讓學生體會到人與人之間真誠的關懷，使他們了解社會不是全然的冷漠，進而養成健全的人格，能開心的在校學習日後所需的知識和技能，他說，社團法人國際洪門慈善總會從2017年12月迄今，慈善總會助學金捐贈共74校，受贈人數444人次，食物捐贈8次，受贈人數600人，急難救助3人。

陳平良說，洪門沒有特定預設要由多嚴格的條件才能申請，而是只要是真的需要幫忙的對象這個愛心就值得了，此外，助學⾦的審核條件也交由校⽅來提出家境清寒或急難學⽣，並彙整成名單，每名可獲得5000元，洪門預計2020年年底完成80校次捐贈，受惠學生將達480人次。

宋瑋莉也現場指出，自己深知洪門慈善總會本著「關懷弱勢，社會和諧」的情懷，這次看到洪門結合眾人之力在幫助弱勢，她深受感動也因此藉機促成捐贈中和國小學生的機緣。

這次申請清寒助學金的孩子家庭不乏讓人感到不捨的故事，有來自單親、有的是家中經濟重擔都靠新住民的母親一肩挑起，今年受到疫情沖擊全球經濟，經濟不景氣影響各行各業，部分學生更因為家庭成員因疫情關係失業，或者是從固定工作變成打零工而來申請獎學金，眾人於中和國小頒獎後，便轉往萬里國中頒發清寒助學金，並等到學生下課時，利用短短的10分鐘，將清寒助學金5千元，頒給6位學生。

(中時 )