基隆軍港西遷，市長林右昌喊話「最快2021年底完工」。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌於24日與立法委員蔡適應前往基隆港西11號碼頭，關心軍港西遷工程進度，他指出，目前進度微幅超前，海軍營區西遷第一期工程進度超前約7.1％，第2期工程也如期進行中，進度超前約1％，包括生活空間、辦公室及戰技館等，預計2021年12月底完工。

林右昌指出，西遷計畫在總統蔡英文及前海軍司令、現任參謀總長黃曙光上的支持下來推動，未來不只能提供士官兵更好的生活空間，在作戰需求上，也能提供符合海軍需求的相關設施，他強調，士官兵的生活空間將以2人或4人套房來規劃，大幅提升國軍生活品質，也顯示軍方照顧國軍官兵的用心已邁入新時代。

林右昌指出，計畫不僅能讓市中心區重新發展，軍方也將獲得完整且新穎的基地設施，碼頭增長近150公尺，港區未來營運也會重新規劃和再利用，帶給基隆港新的發展空間和腹地，創造地方政府、軍方、中央政府、港務公司及基隆市港的再生的成功。

基隆港務分公司總經理高傳凱指出，建築2021年底陸續完工交付軍方使用；據資料顯示，基隆港東4、5軍用碼頭及威海營區現有面積為2.3公頃，碼頭長度約為287公尺，興建中位於基隆港西11號碼頭的國防軍事專區，面積增加為3.5公頃，碼頭長度更增長至430公尺興建7棟營舍，總樓板面積約達到3.4萬平方公尺。

(中時 )