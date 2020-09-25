軍港西遷計畫屢傳捷報！基隆軍港西遷的進度，目前第一期已超前約7.1％、第二期進度則超前約1％，基隆市長林右昌於24日視察時指出，整體軍港西遷工程預計在2021年12月底完工，對此中山區和平里長張和妹表示，希望市府帶動整體區域規劃、發展及觀光，更以台南白河「萬里長城」為例，希望來做出觀光亮點。

張和妹指出，有不少民眾都在關心球仔山燈塔與舊營區移交，及市府未來規劃觀光進展，並舉出台南白河的萬里長城為例，盼發展成為基隆「三里長城」，以實地的整合及建造來帶動三里的觀光底蘊。

林右昌指出，觀光及交通為目前基隆大力在整治的部分之一，而這案已納入市府整體規畫，他強調說，西岸白米甕砲台等，都是當地的觀光賣點、更是發展新契機，市府也希望將其納入大基隆歷史場景再現整合計畫2.0，全力爭取中央經費補助。

都發處長徐燕興指出，現在燈塔到白米甕砲台段部分已完工，二期工程基礎設計已完成，將向中央爭取經費到位後立即施工，而營區部分初步獲同意撥用，市府已多次進行地上物會勘，但後續二期工程經費龐大且涉及管理權劃分事宜，市府會持續努力。

基隆市府現場感謝里長們在中山一二路拓寬施工期間體諒，並對於里長希望協設里民活動中心，市府建議採租用場地方式辦理，省下公帑可用於充實公設，以嘉惠更多民眾。

(中時 )