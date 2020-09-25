政壇掀「吉卜力」熱潮、基隆市長疑遭黃偉哲漏點名，林右昌駁斥說「他故意的」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

政壇掀「吉卜力」熱潮、基隆市長疑遭黃偉哲漏點名，林右昌駁斥說「他故意的」。（吳康瑋攝）

吉卜力工作室日前在官網釋出 400 張高清劇照，提供大家在合理範圍內無償使用，網路熱議，部分縣市首長的臉書也掀起「第一屆吉卜力城市大賽」的熱潮，台南市長黃偉哲日前在臉書少點名了基隆市長林右昌與新竹市長林智堅，引發網路熱議，對此，林右昌於24日回應指出，自己很懂黃偉哲市長，其實他是很疼愛自己的，這樣是「故意的啦」。

林右昌表示，這是很有趣、也很有創意的事，所以最近各縣市長都利用吉卜力的梗圖來進行城市行銷，像基隆市最近「基隆潮藝術」非常夯，目前也已正式啟動，所以剛好趁這一波來宣傳，還有向旅客展示基隆的觀光景點，這樣很有趣，也很容易引起民眾的討論。

針對黃偉哲在臉書上點名，卻獨漏基隆與新竹，林右昌則回應，其實黃偉哲市長特別疼愛自己跟林智堅市長，此舉是故意不標註他們兩個人，想藉此故意讓他們爆紅，並再次強調說「我非常懂黃偉哲市長的心意，其實他是疼愛我的，故意的！」。

對此，市府發言人沈詠珮也表示，市長的小編團隊跟上吉卜力免費釋圖熱潮，第一波於22日晚上「消夜時間」接力PO文，更針對即將開展的「2020基隆潮藝術」活動，邀請大家共同相挺「最靠北⋯邊的藝術季」。

沈詠珮補充說，「吉卜力風」第二波則於23日傍晚，呼應屏東縣長潘孟安的「二度參戰」，於臉書上PO出林市長的照片與劇照類似的場景，kuso林右昌變成「海王子」展現上山下海的基隆日常，並歡迎大家來基隆吃最新鮮的海產。

(中時 )