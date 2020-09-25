小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（25日）新聞重點。

【1】中科院台東疑試射強弓飛彈

在台北上空出現軍機為國慶預演的同一天，台東也「戰聲」隆隆。台東縣成功鎮24日晚間7點40分突然傳出轟隆巨響，1枚飛彈從三仙台附近垂直升空，火焰瞬間照亮天空，據了解，國家中山科學研究院一連兩天在東南部外海進行火炮試射，軍事專家研判可能是中科院進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈驗證，但是中科院人員不願證實。

【2】股匯雙殺 台股暴跌 新台幣重貶

受美股重挫影響，亞股昨全面下跌，台股開盤摜破季線，電金傳產全面走弱下，終場下跌319點、收在1萬2264點，成交量放大至2440億元，外資把台股當提款機、賣超逾436億元，僅次於今年3月9日的545億元，新台幣爆量逃殺、重貶1.02角，收在29.318元。

【3】3度被訴 黃之鋒指為嚇阻10.1遊行

前香港眾志祕書長黃之鋒24日在長沙灣警署被拘捕，罪名為參與違法集會以及違反《禁蒙面法》。警方表示，黃在去年10月5日於銅鑼灣一帶參加違法集會，經律政司諮詢後於24日進行拘捕，並預計在本月30日進行提審。他獲釋後指出，逮捕行動恐影響民陣在10月1日舉辦的遊行，引發寒蟬效應。

【4】選舉如失利 川普拒承諾轉移權力

美國總統川普23日再度拒絕承諾，一旦輸給民主黨總統候選人拜登，他會和平轉移權力。他還說得很白，他需要在大選前填補聯邦最高法院大法官空缺，因為選舉結果很可能爆出爭議，最終需由最高法院裁定。距離11月3日美國大選僅剩6周，川普的說法又引起政界譁然，拜登也提出質疑，直稱：「我們是在什麼國家呀？」

【5】手機報稅 明年5月上線

因應行動網路世代，手機為民眾主要上網設備，財政部長蘇建榮昨日表示，財政部正在規畫綜合所得稅手機報稅的新服務，預計於明年5月上線。

(中時新聞網)