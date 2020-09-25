楊梅昊天宮後方的國有地，長年無人管理、雜草叢生，在民代多年爭取下，桃園市政府工務局將斥資1000萬打造五福公園，屆時將施作具運動機能的籃球場，並畫設停車場供進香參拜的遊覽車與周邊住戶使用，工程於30日開工，預計明年2月26日竣工。

位於埔心五守街、文化街261巷交界的大片空地，部分產權為國有財產署所有，數十年來缺乏管理，居民稱此處「草比人高」、「蛇比人多」，不如將閒置區塊改為公園綠地，滿足周邊住戶需求，改善城鄉風貌。

市議員涂權吉指出，該處鄰近金龍里、光華里，加上正在興建的住宅，總戶數約有3000戶，人口相當稠密，且周邊的五守新村為眷村改建，原住戶與新住戶混居於此，年齡層跨度極大，不少移工帶著家中阿嬤、阿公出門散步，卻沒有足夠的空地可安心步行。

金龍里長洪榮富則說，埔心地區孩子生得多，但目前僅有埔心公園可供休憩，設計偏向滿足長輩伸展及孩童遊玩，缺乏運動場所，因此建議市府應在五福公園設置籃球場，供青少年活絡筋骨。

工務局景觀工程科長邱建豪指出，五福公園總面積為1.81公頃，預計施作1座全場籃球場、收費停車場與休憩步道，不僅滿足青少年運動需求，還能供給進香團、周邊住戶足夠的車位，以及長輩鍛鍊身體的空間。工程將在30日正式開工，工期約為150天，預計2021年2月26日竣工。

(中時 )