台股24日再度帶量殺跌，終場重挫319.5點或2.54％。金管會對此分析，主要是受市場3利空因素致使美股下跌、帶動亞股跟進普跌，台灣亦難逃影響。儘管外在環境無法掌控，但希望透過推動相關新措施，能強化台股吸引力、改善台股體質。

美股在科技股領跌下，三大指數周三再度重挫，使台股周四開盤即全面下殺、跳空失守季線12577點，隨後在權值股疲弱下一路走跌。終場加權指數重挫319.5點、收在全日最低點12264.38點，跌幅達2.54％，成交量放大至2434.99億元

證期局主祕高晶萍分析，台股24日重挫319.5點，主要受到市場擔憂美國商業活動降溫、美國經濟振興方案難產、新冠肺炎疫情延燒等因素，致使美股周三重挫，連帶影響台股周四表現，而亞股周四亦呈現普遍下跌狀況。

周四亞洲主要股市中，以韓股下跌60.45點、跌幅達2.59％最高，台股下跌319.5點、跌幅2.54％居次。港股下跌431.44點、跌幅1.82％，上海股市下跌59.27點、跌幅1.72％，新加坡股市下跌30.32點、跌幅1.22％，日股下跌258.67點、跌幅1.11％。

高晶萍表示，儘管外在環境無法掌控，台灣能做的就是將自己做好，如金管會規畫推動為期3年、訂定5大策略及25重點項目的「資本市場藍圖」架構，就是希望能藉此讓市場具吸引力、有資金動能，希望能讓「台股好棒棒」。

(時報資訊)