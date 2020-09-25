金管會主委黃天牧24日親自主持例行記者會，揭示未來3年規畫的「資本市場藍圖」架構，針對4大推動目標擘劃5大策略共25個重點項目，預計在年底完成具體推動方案細節，希望藉此提升直接金融占比，使台灣資本市場擁有更好動能、能有更好表現。

金管會因應資本市場發展及環境、社會及治理（ESG）、數位科技及高齡社會等3大趨勢，為使資本市場更具前瞻性及國際競爭，除了8月25日啟動的「公司治理3.0－永續發展藍圖」外，亦規畫將在未來3年推動的「資本市場藍圖」架構。

證期局長張振山指出，「資本市場藍圖」以永續發展、普惠金融、提升競爭力及投資人保護做為4大推動目標，已先完成5大策略共25個重點項目的藍圖架構，將與周邊單位召開策略工作小組會議共同研訂推動細節，未來3年每年定期檢討並滾動式修正。

「資本市場藍圖」規畫的5大策略，包括強化發行市場功能、支援實體經濟發展，活絡交易市場、提升效率及流動性，吸引國內外資金參與、提高市場國際能見度，提升金融中介機構市場功能及競爭力，以及鼓勵金融創新與多元金融商品發展。

強化發行市場功能方面，金管會規畫設置創新性新板、優化首次公開募股（IPO）及再籌資（SPO）相關規範、強化上市櫃公司監理及優化資訊公開、強化證券市場專家責任與管理及提升審計品質等5項。

活絡交易市場部分，包括盤中零股交易10月26日上路、明年6月實施造市者制度、精進交割結算基金制度、提升交易資訊透明度及投資人風險控管能力、打造友善稅制等5項。張振山指出，像是處置股票的盤前資訊揭露，預期可有進一步優化空間。

吸引國內外資金參與方面，則包括提升外資投資便利性及效率、推廣台股市場與強化國際合作、強化投資人保護與教育宣導、持續吸引國內資金投入台股市場、爭取國內期貨結算機構被認可為合格集中結算機構（QCCP） 以因應巴塞爾協議Ⅲ實施等5項。

提升金融中介機構市場功能及競爭力部分，包括結合金融科技實力，推動數位轉型及監理科技、因應國際趨勢推動證券商發展投資銀行業務、推動投信投顧事業擴大業務發展、促進期貨業業務發展、提升市場資安防護能力、培育金融專業人才等6項。

張振山指出，因應國內電子下單比重持續成長、目前已高達7成，將協助券商開發數位獲虛擬據點、提供數位金融服務，未來不排除發展純網路券商可能性。同時，亦將研議開放券商經營「孳息他益型有價證券信託」業務的可能性。

至於鼓勵金融創新與多元金融商品發展方面，包括設置永續板、擴大資產管理業務規模、建置店頭衍生性商品集中結算制度、推動證券期貨業多元金融商品發展等4項。張振山指出，將規畫完備不動產投資信託（REIT）法制，預計明年推出、以強化相關監理機制。

(時報資訊)